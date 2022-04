Évaluation de l’état de siège : Sama Lukonde avec les généraux Mbala et Amuli à Goma et Bunia

Onze mois après son instauration par le Président de la République, l’état de siège décrété en mai 2021 dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, fait l’objet de son évaluation interinstitutionnelle. Voilà qui justifie l’arrivée hier lundi 11 avril en début d’après-midi à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, du Premier ministre, en compagnie de plusieurs chefs des corps constitués en vue de se livrer à cet exercice.

On signale que dans la suite du chef du gouvernement, Jean Michel Sama Lukonde, on trouve notamment le chef d’État-major Général des FARDC (Forces armées de la République Démocratique du Congo), le Général Célestin Mbala Munsense, le Commissaire Général de la PNC (Police nationale du Congo) Amuli Bahigwa Dieudonné, ainsi qu’une délégation des députés nationaux et sénateurs, mais aux membres de son gouvernement.

Après Goma, la délégation se rendra également à Bunia, capitale de la province de l’Ituri pour le même objet.

Le Premier ministre a fait savoir à sa descente de l’avion que sa visite à l’Est du pays s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de l’état de siège, décrété dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, par le Chef par le Chef de l’Etat, en vue d’éradiquer l’insécurité qui a élu domicile dans cette partie du territoire national depuis plus de deux décennies. Ceci témoigne, a-t-il renchéri, de l’attachement du gouvernement aux provinces placées sous l’état de siège ainsi que sa détermination à y ramener la paix.

«Nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale, accompagnée du chef d’Etat-major général des FARDC ainsi que du Commissaire Général de la PNC. Mais aussi, il y a une délégation de l’Assemblée nationale et du Sénat, dans le cadre des évaluations que nous faisons avec eux au niveau du Parlement. Et ça sera l’occasion pour nous de passer en revue le niveau d’avancement de l’état de siège, mais aussi associer à cette mission d’autres activités, notamment la visite des sites qui seront visités par sa Sainteté le Pape François pendant qu’il sera ici au mois de juillet», a déclaré à chaud le Premier ministre en réponse à la question de la presse sur l’objet de sa deuxième visite à Goma.

En plus, il a indiqué qu’hormis ces deux objectifs primordiaux, des questions de développement seront également abordées durant son séjour dans cette partie de la République. Il pourra en profiter pour faire des visites d’inspection des travaux de construction d’infrastructures initiés sur plusieurs chantiers.

Sans tarder, Jean Michel Sama Lukonde est allé visiter la cathédrale «Maman wa Amani» et le centre d’accueil Bakanja, deux sites où le Pape François se rendra lors de sa visite à Goma. Dom