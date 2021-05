Etat de siège au Nord-Kivu et en Ituri :la Monusco prête à accompagner les FARDC﻿

Le lieutenant-général Ndima Ngogbu, nouveau gouverneur militaire du Nord-Kivu, a eu de fructueux échanges, hier mercredi 12 mai 2021, dans son cabinet de travail à Goma, avec Bintou Keita, cheffe de la Monusco (Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo), assistée de ses deux chefs de poste de Beni et Goma. Les deux personnalités ont naturellement parlé des modalités de leur collaboration dans le cadre de l’état de siège décrété par le Chef de l’Etat pour les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, avec pour finalité la neutralisation des forces négatives, locales comme étrangères, ainsi que le retour d’une paix durable dans cette partie de la République.

Bintou Keita s’est d’emblée réjouie de l’instauration de l’état d’urgence à l’Est de la République Démocratique du Congo, qu’elle considère comme un message d’espoir pour les autochtones confrontés à l’insécurité récurrente. Elle a, dans la foulée, assuré le lieutenant-général Ndima du soutien total de la Monusco à l’administration militaire qui vient d’être mise en place dans les deux provinces ainsi que de l’accompagnement de la Monusco aux FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo), dans leur mission de chasse aux groupes armés et de protection des populations civiles.

La cheffe de la Monusco a émis, à cette occasion, le vœu de voir les forces armées recréer la confiance dans le camp des populations civiles afin que celles-ci apportent leur franche collaboration aux hommes en uniforme, en vue de maximiser les chances de réussite de l’état de siège.

15 villages récupérés par les FARDC en Ituri

Depuis la proclamation de l’état de siège pour le Nord-Kivu et l’Ituri ainsi que la mise en place de l’administration militaire dans ces deux provinces, les nouvelles du front tournent désormais à l’avantage des FARDC. Selon la dernière en date, les troupes loyalistes ont déjà récupéré, dans la province de l’Ituri, une quinzaine de villages qui étaient sous le contrôle des miliciens de Codeco, dont le « commandant » a dernièrement annoncé la reddition à l’armée régulière.

On cite, parmi les villages arrachés à ce groupe armé, ceux de Pont Nizi, Dukpa, Libi, Londoni Bali, Dhii, Dhera. On laisse entendre que plusieurs groupes armés, traqués par les offensives des combats des FARDC récemment déployés dans cette partie de la République, sont occupés à battre en retraite vers les maquis de Ndalo, Lodjo, Linga, Mbau et Ngaka, où les troupes régulières ne vont pas tarder à leur donner la chasse.

On signale que pour les couper de leurs sources de ravitaillement et éviter des dégâts collatéraux du côté des populations civiles, les FARDC ont décidé d’interdire tout trafic entre les localités de Lopa et Fatadi.

KIMP