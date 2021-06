EPST : stricte interdiction aux gestionnaires de ponctionner les salaires des enseignants

Christine Nepa Nepa Kabala, Secrétaire générale a.i. à l’EPST (Enseignement Primaire, Secondaire et Technique) vient de rappeler à l’ordre tous les gestionnaires des réseaux publics de l’enseignement sur l’interdiction formelle de procéder à des retenues sur les salaires des enseignants. En effet, s’adressant particulièrement aux gestionnaires des écoles conventionnées – dirigées par les représentants des églises et autres organisations non gouvernementales – elle a signalé être en possession des informations faisant état des retenues opérées sur les salaires des enseignants. Elle a rappelé à l’intention de tous les gestionnaires les dispositions officielles interdisant ces pratiques honteuses.

A ce sujet, la Secrétaire général a tenu à noter que sa note constituait un dernier rappel. Cette fermeté s’explique par des nombreux abus commis par des gestionnaires des écoles conventionnées à cet effet. Il a été constaté des retenues fantaisistes sur les maigres salaires des enseignants œuvrant dans ces écoles. Les prétextes sont nombreux et concernent entre autres des dîmes, des constructions scolaires (nouvelles salles de classe, deuil, assistance aux dirigeants de l’église etc.). Le Secrétaire général a.i. tient mordicus – sur instruction de la hiérarchie – que ces mauvaises pratiques cessent.

En outre, il convient de noter que le ministre de l’EPST lui-même tient à la rupture avec les antivaleurs du passé et à la consolidation de la gratuité de l’enseignement de base. Face à cela, ces retenues sont à considérer comme un sabotage de cette gratuité.

Kinshasa, le 09 juin 2021

Objet : Interdiction de procéder à la retenue sur les salaires des enseignants.

Des informations en notre possession font état des retenues sur les salaires des enseignants par certains chefs d’établissement véreux principalement des écoles conventionnées pour plusieurs raisons notamment la dîme, la construction scolaire (nouvelles salles de classes) etc.., sur instruction de leurs gestionnaires alors que cette pratique est déjà condamnée et interdite par la hiérarchie.

A cet effet, je vous rappelle que le salaire est un droit inaliénable et ne peut faire en aucun cas l’objet d’une quelconque ponction sans l’avis préalable du bénéficiaire.

Ainsi donc, je vous instruis d’initier des enquêtes au sein des établissements scolaires pour repérer tous les cas de récidivisme en vue de les réprimer, conformément à la Loi n°16/013 du 15 juillet 2016 portant Statut des Agents de Carrière des Services Publics de l’Etat et à l’Ordonnance n°81-067 du 07 mai 1981 portant Règlement d’Administration relatif à la Discipline et me faire rapport.

Ma présente vaut un dernier avertissement.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Directeur Provincial, Monsieur l’Abbé, Madame, Monsieur le Coordinateur Provincial des Ecoles Conventionnées, l’expression de mes sentiments patriotiques.

Le Secrétaire Général a.i.Christine NEPA NEPA KABALA