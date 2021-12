EPST : le ministre Tony Mwaba veut nettoyer les écuries

Le ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) s’est engagé dans la dynamique de nettoyage des écuries. Elle fait suite aux dérives constatées lors des audits et procès ayant touché récemment son secteur. Après le nettoyage du fichier de paie dont les efforts de numérisation viennent de tout remettre en ordre, le ministère voudrait présentement mettre le cap sur la qualité et la méritocratie. Car ceux qui encadrent les enseignants doivent être des modèles.

Et l’une des solutions consiste à privilégier méritocratie dans la nouvelle mise en place qui est la première du mandat du professeur Tony Mwaba Kazadi. Le ministre a précisé avoir fait de son mieux pour placer l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Dans cette opération, certains cadres ont été maintenus à leurs postes et d’autres permutés ou encore mutés vers d’autres services du même ministère.

Au niveau du Secrétariat général de l’EPST, on note que cette opération de recherche de l’efficacité de l’administration a été préparée depuis bientôt trois mois. Tenant compte de la gestion cavalière opérée dans ce sous-secteur lors des mandats ministériels passés, particulièrement le dernier mandat à cause duquel nombre de personnes croupissent en prison et d’autres sont arrivées de nulle part pour occuper des fonctions de commandement, il a été demandé à tous les directeurs provinciaux et cadres de l’EPST de déposer au Secrétariat général du ministère leurs dossiers complets accompagnés de leur curricula vitae (C.V.).

Seulement 14 cadres provinciaux ont déposé leurs dossiers complets au Secrétariat général de l’EPST

Cette exigence a été édictée pour éviter des injustices dans les nominations et promotions futures des agents et cadres d’administration publique de l’EPST et combattre les nominations politiques. Bien que cette obligation ait été imposée par la hiérarchie, plusieurs cadres et directeurs provinciaux de l’EPST trouvés en fonction n’ont pas bougé. Le Secrétariat général de l’EPST a fait remarquer que, sur 58 provinces éducationnelles que compte la République, il n’y aurait que 14 directeurs provinciaux qui ont déposé leurs dossiers complets et C.V.

Les autres directeurs, qui n’ont pas déposé leurs dossiers, sont censés être des fossoyeurs de l’EPST, nommés pour des raisons politiques à des postes de commandement. Ils se débattent pour compléter par toutes les voies possibles leurs dossiers, car le ministère exige le dépôt du dossier complet et du C.V. de tout cadre actuellement nommé dans cette mise en place avant tout retrait de la notification. Avec cette opération, tous les incompétents et faussaires seront démasqués et débarqués.

