EPST : grève suspendue

Dans une déclaration faite le vendredi 29 octobre 2021 à Mbuela Lodge, site d’hébergement situé à Kisantu, dans le Kongo Central, le Banc syndical de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) a annoncé avoir décidé de suspendre, à partir de lundi, 01 novembre 2021, la grève observée depuis la rentrée des classes, le 04 octobre 2021, dans les écoles conventionnées en République Démocratique du Congo (RDC). Cette déclaration était lue par Godefroid Matondo, porte-parole de l’Intersyndicale des syndicats de l’EPST.

Il faut également noter que cette Intersyndicale rassemble au minimum 44 syndicats répertoriés évoluant dans ce sous-secteur de l’Education nationale, il y en encore une dizaine qui sont à l’œuvre mais attendent d’être reconnus à leur tour. C’est dire combien ce secteur est très prisé par les organisations syndicales. En outre, il est aussi important de souligner que parmi les participants figurent des syndicalistes nationaux mais aussi provinciaux venus de l’intérieur du pays, sans oublier des représentations des quelques écoles phares de Kinshasa qui prennent part à ces discussions de Mbuela Lodge.

Il est prévu 15 jours de travaux pour épuiser l’examen du Cahier de charges des enseignants

Dans cette déclaration de suspension de la grève, le Porte-parole note que : « Après concertation, vu l’urgence et la nécessité, conscient de la responsabilité citoyenne et patriotique qui caractérisent l’enseignant congolais, le banc syndical suspend la grève déclenchée sur l’ensemble du territoire national de la RDC à dater de ce lundi 1er novembre 2021 sous les attentes ci-après : l’obtention de la note circulaire définissant clairement le champ d’application de la gratuité de l’enseignement et ce, séance tenante, impliquant aussi le banc syndical, la définition de la prise en charge, par l’Etat, des enseignants œuvrant dans les écoles primaires publiques non payées, le paiement de toutes les nouvelles unités (NU) identifiées, à partir du mois de novembre avec rappel du mois d’octobre 2021 ; la réactivation des écoles et bureaux gestionnaires victimes de la désactivation depuis le mois de juillet 2021 ; l’identification de la traçabilité du compte reliquat de la paie des enseignants comme source extrabudgétaire à verser au compte EPST ».

Pour épuiser toutes les matières inscrites au programme des discussions de Kisantu, il est prévu que les négociations s’étaleront sur 15 jours au terme desquels, une déclaration de l’accord des parties prenantes sera publiée – comme de coutume – avant le retour des participants dans leurs provinces éducationnelles respectives.SAKAZ