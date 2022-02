Enième rançon de l’anarchie foncière

L’hécatombe de Matadi Kibala a pour principale cause l’anarchie foncière. Tous ceux qui ont eu la curiosité de revisiter le « Journal Officiel » ont pu constater qu’il existe un texte réglementant les « servitudes » de la Snel et de la Régideso. En effet, selon l’Arrêté interministériel N° 0021 du 29 octobre 1993, signé par Yoko Yakembe, encore en vie, alors ministre des Affaires Foncières et Kiro Kimathe des Travaux publics, il est formellement interdit de construire ou de s’installer dans les espaces réservés aux réseaux électriques ou aux conduites d’eau de la Regideso, dans un périmètre de 25 mètres.

Malheureusement, cette réglementation visant à la fois la protection des infrastructures de ces deux sociétés et la population, est superbement foulée aux pieds par cette population sous les regards complaisant des autorités urbaines et des membres du gouvernement chargés des Affaires foncières, de l’Urbanisme et Habitat, de l’Aménagement du Territoire, de la Sécurité des personnes et de leurs biens, des Infrastructures et Travaux publics, etc. Il suffit de faire la ronde de la ville pour constater que des individus possédant des titres fonciers et immobiliers ont construit, depuis belle lurette, dans les « servitudes » de la Snel réservées aux lignes à haute tension Inga-Katanga et Zongo-Kinshasa à Mont-Ngafula, Selembao, Bumbu, Makala, Bandalungwa, Limete, NDjili, Kimbanseke, Nsele, Maluku, etc.

Des téméraires ont eu le culot d’envahir les sous-stations de la Snel à Bandalungwa (Liminga), à Limete/Funa, à Limete/12me Rue, à Limete/Ndanu, à Mokali, à Maluku, au vu et au su des autorités urbaines et nationales.

Avant leur invasion, ces « zones neutres » étaient réputées intouchables, d’autant qu’elles sont traversées par des pylônes géants visibles à l’œil nu et installés avant l’arrivée des anarchistes fonciers . A l’heure où il est question d’établir les responsabilités, tous les décideurs politiques ayant laissé s’installer l’anarchie foncière et urbanistique dans la durée devraient s’assumer, au lieu de chercher à jouer les Ponce Pilate.

Demain les trains ?

Hormis la ligne ferroviaire Kinshasa – Matadi, il existe, depuis l’époque colonial un réseau ferroviaire urbain Gare-Centrale/Aéroport de N’Djili et Gare Centrale – Kinsuka. C’est le lieu de souligner que la voie ferrée qui traversait les commune de Barumbu, Kinshasa, Lingwala, Gombe, Kintambo et Ngaliema ont disparu, car enfouie sous les fondations des maisons ou carrément déterrée par les chasseurs des terres. L’un des feuilletons de l’anarchie foncière se vit à Limete, où des quartiers tels que Socopao I, Socopao II et Socopao III sont érigés sur les emprises de l’ex-Onatra. On assiste, depuis une dizaine d’années à l’invasion des rails de la SCTP (Société Commerciale des Transports et des Ports), par des bidonvilles baptisées « Pakadjuma » et « Kawele ».

Sur l’axe Kingabwa/Masina, les rails ont été soit déterrés et revendus aux siderurgies, soit transformés en nouveaux sites d’habitation. Certains tronçons sont occupés par des marchés pirates. Les autorités urbaines et nationales attendent sûrement une catastrophe ferroviaire pour s’étonner d’une situation qu’elles auront-elles-mêmes favorisée. Plus d’une fois, des bulldozers ont eu à raser des habitations le long des rails, mais les opérations de démolition étaient si sélectives que rien n’a changé sur le terrain. La SCTP est en train d’être expropriée, lentement et surement, alors qu’il s’agit d’une société étatique, considérée comme l’épine dorsale des activités d’export et import au pays.

S’il y a des mesures fortes à prendre, elles devraient commencer par l’évacuation des occupants des servitudes de la Snel, de la Regideso, de la SCTP et d’autres administrations et services publics, suivie de la démotion de tout ce qui est construit au mépris des normes foncières et urbanistiques. Kimp

ARRETE INTERMINISTERIEL N° 0021 DU 29 OCTOBRE 1993 PORTANT APPLICATION DE LA REGLEMENTATION SUR LES SERVITUDES

Les Ministres des Affaires Foncières, des Travaux Publics Aménagement du Territoire, Urbanisme et Habitat,

Vu la loi n° 93-001 du 02 avril 1993 portant Acte Constitutionnel Harmonisé relatifs à la période de Transition spécialement son Article 93, alinéas 2 et 15 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et l’immobilier et régime des sûretés, spécialement ses articles 169 à 180, 205 et 206 ;

Vu le décret du 06 mai 1952 sur les concessions et l’administration des eaux, des lacs et des cours d’eau, spécialement son article 8 ;

Vu l’ordonnance n°98 du 13 mai 1963 sur les mesurages et le bornage des terres, spécialement ses Articles 7 et 8 ;

Vu la recrudescence des constructions anarchiques généralisées dans tous les centres urbains du pays ;

Vu la décision du Gouvernement de large union nationale et de salut public prise en conseil des Ministres lors de sa réunion ordinaire du vendredi 21 août 1993 de faire respecter la réglementation sur les servitudes ;

Vu l’urgence;

ARRETE

Article 1 er :

Aux termes du présent arrêté, il faut entendre par servitudes :

– les espaces verts;

– les emprises des routes d’intérêt public conformément aux plans d’urbanisme et plans cadastraux;

– les rives des cours d’eau allant jusqu’au moins 10 mètres à partir de la ligne formée par le niveau le plus élevé qu’atteignent les eaux dans leur période des crues normales;

– les emprises des lignes de haute tension sur une distance de 25 mètres de part et d’autre•

– les emprises des chemins de fer de 5 à 50 mètres suivant catégories;

– les zones de sécurité des dépôts des liquides inflammables, des aéronefs, des établissements insalubres et des explosifs ;

– les emprises des cimetières;

– les emprises de bâtiments publics;

– les terrains de jeu et de loisir;

– les périmètres REGIDESO, SNEL et ONPTZ ;

– les zones de carrières réservées à l’extraction des produits du sous-sol.

Article 2 :

Toute occupation, toute construction et tout lotissement dans les servitudes telles que définies à l’article premier ci-dessus sont interdits.

Article 3 :

Sans préjudice des poursuites judiciaires prévues par la loi à charge des contrevenants, toutes constructions érigées en violation des dispositions du présent arrêté ainsi que d’autres dispositions légales ou réglementaires en la matière seront démolies aux frais de leurs constructeurs ou propriétaires sans aucune indemnité.

Article 4:

Les Secrétaires Généraux aux Affaires foncières, à l’urbanisme et à l’habitat sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 29 octobre 1993

Le Ministre des Travaux Publics,

Aménagement du Territoire,

Urbanisme et Habitat

Professeur E. Kiro Kimathe

Le Ministre des Affaires Foncières,

Maître Yoko Yakembe