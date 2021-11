En visite au Sénat : Isabelle Tshombe prête à réconcilier diaspora avec les musiciens﻿

La nouvelle ambassadrice de la République Démocratique du Congo en France, Isabelle Tshombe, était reçue en audience par le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, dans son cabinet de travail. Elle a confié aux médias que l’objet de sa visite était avant tout d’obtenir de ce vieux routier de la politique congolaise l’éclairage politique et diplomatique dont elle a grandement besoin pour le bon accomplissement de sa mission dans son nouveau poste d’attache, qu’elle va occuper incessamment.

Isabelle Tshombe a fait savoir, dans la foulée, avoir également évoqué avec le numéro un de la chambre haute du parlement la question ultra-sensible de l’hostilité de certains Congolais de la diaspora aux artistes musiciens du pays, empêchant ceux-ci de se produire, depuis plusieurs années, en Europe en général et en France en particulier.

En sa qualité de nouvelle représentante de la RDC à Paris, elle a promis d’user de ses qualités de diplomate pour établir un dialogue entre les deux camps antagonistes et les réconcilier. Isabelle Tshombe a souligné que les menaces sécuritaires que fait peser la diaspora sur les productions des artistes congolais, amenant les autorités françaises et occidentales à les annuler sans autre forme de procès, sont un coup dur pour les victimes et un terrible frein à la promotion de la culture congolaise. D’où son souci d’amener les frères ennemis à fumer le calumet de la paix.

Les adieux de Yandoma à Bahati

Fin mandat depuis quelque temps, l’ambassadeur de la République du Congo (Brazzaville) en République Démocratique du Congo est passé hier par le cabinet du président du Sénat, le professeur Bahati Lukwebo, pour lui faire ses adieux. Au terme de leurs échanges, il a loué la parfaite connaissance, par son interlocuteur, des relations entre les deux Congo ainsi qu’entre leurs Chefs d’Etat, Denis Sassou Nguesso et Félix Antoine Tshisekedi. L’ambassadeur Yandoma s’est réjoui de quitter Kinshasa en laissant derrière lui d’excellents rapports de fraternité et de coopération entre les deux capitales les plus rapprochées du monde.

L’agenda de travail du président du Sénat a été bouclé avec une délégation de la Commission mixte Défense et Sécurité des deux chambres du Parlement, venue lui faire rapport de ses échanges avec des parlementaires belges qui ont séjourné la semaine dernière à Kinshasa, sous la conduite du ministre d’Etat belge André Flahaut. Selon les hôtes de Bahati, il est question de conclure un partenariat entre Kinshasa et Bruxelles dans le but de renforcer les capacités des FARDC pour la défense du territoire national.

