En phase avec la vision du chef de l’Etat : l’après-mines en RDC préoccupe les pouvoirs publics et les privés

Vision prémonitoire : l’épuisement un jour, des ressources minières de la RDC, est source d’inquiétude pour les économistes et les opérateurs miniers. Il faudra bien s’attendre un jour à ce que les mines congolaises s’épuisent. A la place, on trouvera des trous béants, de larges cratères et des crevasses qui s’étendront sur plusieurs millions de kilomètres. Et puis, plus rien. Evoquant la perspective du déclin de ce secteur, le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait exhorté la communauté nationale, à tout mettre en œuvre pour aboutir dans un proche avenir à la revanche du sol sur le sous-sol.

Faisant de cette vision sa préoccupation majeure, la «Chambre des Mines» a organisé vendredi le 8 avril 2022, au Fleuve Congo Hôtel, une conférence de presse intitulée « Pour un secteur minier fort en RDC ». L’objectif principal de cette rencontre était de sensibiliser l’opinion sur les enjeux de notre secteur minier pendant que l’on s’attend à la remontée des cours mondiaux des matières premières après le covid-19, et de l’interpeller sur l’après-mines qui se profile à l’horizon. Louis Watum, président de cette filière de l’organisation patronale de la RDC, a eu des mots justes pour exhorter ses compatriotes à une prise de conscience nationale. « Faisons tout pour qu’un jour, en quittant cette terre, nous puissions laisser des empreintes sur le sable que le temps et les intempéries ne pourront pas effacer».

Ce message très applaudi, invitait la nation congolaise tout entière à une prise de conscience sur ce que deviendra un jour le pays, quand les minerais se seront complètement épuisés. Et d’ajouter que si nous ne réinvestissons pas nos recettes d’exportations minières dans le développement de nos villages, nos communautés locales continueront à vivre dans de conditions déplorables. Alors que dans d’autres pays du monde, quand le secteur minier est exploité à bon escient, on crée des richesses et ces dernières sont réparties équitablement dans le pays, à travers la construction des infrastructures sociales, telles que des écoles, des hôpitaux, des routes et des ponts, des marchés modernes et autres qui font la fierté de ces pays. L’autre recommandation est que la société civile et la presse changent leur perception et leur narratif sur le secteur, en cessant de diaboliser les opérateurs miniers qui font beaucoup pour les communautés locales et pour leur contribution au trésor public.

Auparavant, le président de la «Chambre des Mines» a brossé le tableau de la production minière en RDC, situant notre pays dans le peloton de tête des pays producteurs mondiaux du cuivre-carbone, du cobalt et d’autres minerais stratégiques comme le tantale. Les exportations de ces matières premières auraient pu procurer de nombreux avantages à notre pays, si chacun pouvait jouer sa partition dans la bonne gouvernance. Notre pays se porterait mieux si l’on privilégiait des projets intégrateurs dans tous les secteurs. Toutefois, se faisant le syndicaliste de ses membres, il a déploré les tracasseries policières et administratives, la multiplicité et la redondance des taxes au niveau national et provincial, les dépenses ostentatoires des responsables des entités locales au lieu de se consacrer aux actions de développement qui bénéficient aux populations.

Pourquoi ne pas soutenir le secteur minier pour en attendre des retombées financières consistantes ?

Il est vrai qu’à leur niveau, ils oeuvrent pour l’amélioration du vécu quotidien des communautés locales. A ce sujet, il a évoqué un fait insolite et révoltant d’une route de desserte agricole construite par un opérateur minier où le responsable d’un territoire a installé à son seul profit un système de péage qui ne profite pas à la communauté locale. Grâce à ce type de conférence de presse, il a promis de pérénniser l’exercice, afin d’améliorer la communication et d’être informé sur certains problèmes qui échappent à leur attention.

Abondant dans le même sens, le coordinateur technique de la Cellule technique de coordination de la production minière du ministère des Mines, Mabolia Yenga, a mis en exergue le rôle de régulateur de sa structure qui accompagne les investisseurs miniers dans leur aventure. Il a invité la «Chambre des Mines» à changer de perception et de narratif pour prendre du poids, en renforçant sa visibilité. La rencontre de vendredi a dévoilé quelques beaux chiffres. Mais presque partout, la population déplore le fait de ne rien voir dans son vécu quotidien.

Mabolia Yenga s’est réjoui de la construction d’une raffinerie à Bukavu pour la production des lingots, afin d’absorber toute la production artisanale qui alimente la fraude. Les perspectives minières 2020 – 2035 sont très bonnes pour le cuivre, le cobalt et le tantale, d’où son optimisme débordant.

C’est dans ce cadre que la «Chambre des Mines» a associé à cette rencontre, deux opérateurs du secteur, pour expliquer ce qu’ils réalisent de positif, non seulement dans les mines, mais aussi dans d’autres secteurs. Pour Glencore, Marie-Chantal Kanyinda, vice-présidente en RDC, s’est attardée sur la carte de la production de sa société qui participe aussi à la décarbonisation, ainsi qu’aux autres activités, telle que la préservation de l’environnement, la production des biens pour répondre aux besoins sociaux. Outre ses investissements dans l’exploitation minière, Glencore demeure le plus grand contributeur au Trésor public au titre de paiement des droits, taxes et redevances minières avec près de 900 millions de dollars.

Ses deux grandes sociétés, à savoir KCC et Mutanda Mining avec ses trois carrières ouvertes, est en phase avec les standards internationaux, et exécutent souvent les projets choisis par les communautés locales. Elle a évoqué à titre illustratif, le projet de production des moyens de subsistance alternative qui a permis aux nombreuses femmes de quitter le secteur minier pour d’autres activités rentables.

Didier de V/P corporate a parlé de Tesla dans le secteur minier avec des chiffres qui font rêver, et aussi de quatre projets miniers d’Ivanoe, en mettant un accent particulier sur la construction d’un village minier et la contribution de son groupe dans la réhabilitation de deux groupes à Inga. Intervenant lors du débat, le secrétaire général de la Fec, John Nkono, a insisté pour que ce qui est payé à l’Etat soit réinvesti dans les projets qui bénéficient directement à la population. Il s’est étonné de voir que des graines venues de la RDC, ont pu développer la production de l’huile de palme en Malaysie. Pour lui aussi, il est temps de matérialiser la vision du chef de l’Etat invitant tout le peuple congolais à participer à la revanche du sol sur le sous-sol.

J.R.T.