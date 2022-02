En marge du 10ème Sommet sur le Mécanisme de suivi de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba : sécurité et stabilité en RDC, tous d’accord !

La journée d’hier jeudi 24 février 2022 a marqué à la fois l’ouverture et la clôture du 10ème Sommet sur le Mécanisme de suivi de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba signé le 24 février 2013 dans la capitale éthiopienne par 11 Etats de l’Afrique Centrale et des Grands Lacs (Soudan du Sud, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola, Congo/Brazzaville, République Centrafricaine et République Démocratique du Congo) et deux Etats de l’Afrique Australe (Mozambique et Afrique du Sud) ainsi que quatre institutions internationales ( Organisation des Nations Unies, Union Africaine, Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs et Communauté de Développement de l’Afrique Australe). La rencontre de Kinshasa a connu un relief particulier avec la participation de sept chefs d’Etat, à savoir Cyril Ramaphosa d’Afrique du Sud, Joao Lourenço d’Angola, Denis Sassou Nguesso du Congo/Brazzaville, Faustin Archange Touadera de la République Centrafricaine, Yoweri Kaguta Museveni de l’Ouganda, Evariste Ndayishimiye du Burundi et Félix Antoine Tshisekedi de la République Démocratique du Congo. Les Nations Unies étaient représentées par Jean-Pierre Lacroix (Secrétaire Général adjoint en charge des opérations de maintien de paix), l’Union Européenne par son envoyé spécial, Quantin, la Commission de l’Union africaine par son président Moussa Faki.

Un même souci était partagé par les intervenants du jour (Jean-Pierre Lacroix, Quantin, Joao Lourenço (président en exercice de la CIRGL), Yoweri Museveni (président sortant du Mécanisme de suivi de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba), Félix Antoine Tshisekedi (président entrant du Mécanisme de suivi de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba) : c’est celui de voir la République Démocratique du Congo retrouver la sécurité et la stabilité. Le constat fait par les différents orateurs comme ceux qui ne se sont pas exprimés publiquement mais qui ont pris une part active aux travaux de Kinshasa est que l’objectif principal du texte signé il y a neuf ans à Addis-Abeba, à savoir l’éradication des forces négatives internes et externes dans la partie Est de la République Démocratique du Congo, n’est pas encore atteint, en dépit des efforts déployés à ce sujet par les autorités congolaises, les dirigeants de la Région, que les partenaires bi et multilatéraux.

Le 10ème Sommet de Kinshasa devrait par conséquent imprimer une nouvelle impulsion à la fois aux moyens militaires et diplomatiques à mobiliser en vue de pacifier effectivement les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, de manière à créer des conditions d’une paix durable non seulement pour la RDC, mais aussi la Région. Les participants à la réunion de Kinshasa ont conscience d’une réalité : si la RDC ne retrouve pas la sécurité et la stabilité dans les meilleurs délais, elle peut constituer un facteur de déstabilisation de l’Afrique et des Grands Lacs, mais aussi de l’ensemble de l’Afrique.

Le Chef de l’Etat congolais, chaud partisan de la mutualisation des actions militaires et diplomatiques en vue de relever les défis des violences qui touchent l’Est de son pays depuis plus d’une décennie, a une fois de plus rappelé la nécessité de consolider les efforts pour neutraliser les forces négatives, dont les plus nocives sont les ADF, un mouvement terroriste qui n’est plus à présenter. Il a rappelé ses croisades diplomatiques à travers les pays voisins, dès son accession à la magistrature suprême du pays, dans l’optique de la diplomatie de la main tendue et du dialogue. Il a fait savoir aussi sa volonté de promouvoir une prospérité partagée en Afrique Centrale et dans les Grands Lacs, à travers des projets de développement communs embrassant les secteurs divers, notamment les infrastructures routières et ferroviaires, les minerais, les énergies renouvelables, etc. Bref, son vœu est que la RDC et les 12 autres pays signataires de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba fassent tout ce qui leur est possible pour bâtir une « paix collective ».

Kimp