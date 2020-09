En marge de la suspension du DG de l’AAC : Transcoms, dossier Loon ou recrutement des militants ?

Le Directeur général de l’Autorité de l’Aviation Civile (AAC), Jean Tshiumba Mpunga, se trouve suspendu de ses fonctions depuis le lundi 07 septembre 2020, sur pied d’un arrêté pris par le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga Mukanzu. Chargé d’exécuter ledit arrêt, le Secrétaire général à ce ministère, Donat Bagula Mugangu, l’a invité à procéder, hier mercredi 09 septembre, à la remise et reprise avec le Directeur général adjoint, sous sa supervision personnelle.

Officiellement, il est reproché à l’incriminé d’avoir signé avec la firme LOON LLC, basée aux USA, depuis le 30 septembre 2019, à l’insu du gouvernement congolais, un accord de survol de l’espace aérien congolais par des ballons stratosphériques de la société précitée. Il lui est rappelé qu’au regard du caractère sécuritaire d’un tel accord, le DG de l’AAC n’était pas compétent pour le signer. Bref, il est tenu pour responsable du « crash », en date du 25 août 2020, dans la périphérie de la ville de Buta, dans la province du Bas-Uélé, d’un ballon stratosphérique appartenant à la société LOON LLC.

Les autres griefs à charge du DG Jean Tshiumba concernent l’autorité d’importation d’aéronefs accordée aux privés sans l’autorisation du Conseil d’Administration de l’AAC et du gouvernement, de même que la légèreté avec laquelle il a géré le dossier relatif au crash, d’un avion de la compagnie Busy Bee, survenu dernièrement à Goma, dans la province du Nord-Kivu.

Le ministre des Transcoms accusé de recruter des militants

Selon des informations en circulation dans les couloirs du bâtiment de la SCTP, sur le boulevard du 30 juin, où est installée la Direction générale de l’Autorité de l’Avition Civile, le DG suspendu, Jean Tshiumba Mpunga, soutient que sa suspension n’est pas liée à l’affaire du ballon stratosphérique tombé le 25 août du côté de Buta mais plutôt à son refus d’intégrer, dans son administration, des militants du parti du ministre des Transports et Voies des Communications. L’AAC étant un service hautement technique, explique-t-il, il s’est trouvé dans l’impossibilité de satisfaire à la demande de la tutelle.

Pour avoir donc refusé le gonflement inutile des effectifs avec l’embauche des personnes non qualifiées pour prester dans le secteur de l’aviation civile, argumente-t-il, il est victime de la loi du plus fort.

A boire et à manger

Il faut tout de suite relever qu’il y a à boire et à manger dans le dossier du Directeur général de l’AAC (Autorité de l’Aviation Civile). D’un côté, il a appartient au précité d’apporter la preuve de la communication, à sa tutelle, de l’existence du contrat signé avec la firme Loon/LLC autorisant cette dernière de faire balader ses ballons stratosphériques sur l’espace aérien congolais. Apparemment, le gouvernement n’est pas au courant d’un tel accord puisque lors du Conseil des ministres du vendredi 28 août, l’option d’une enquête approfondie avait été levée à ce sujet. On rappelle également qu’au lendemain du « crash », le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur avait mis en garde le gouverneur du Bas-Uélé contre la demande du DG de l’AAC lui adressée en vue d’autoriser des responsables de la société Jeffery Travel d’accéder au site où était tombé le fameux OVNI (Objet volant non identifié) qu’on avait cru être, au départ un satellite. Vue sous cet angle, l’affaire est fort compromettante pour Jean Tshiumba, qui peut être accusé d’atteinte à la sécurité de l’Etat.

Il y a aussi, d’un autre côté, ce problème non moins préoccupant d’injonctions anarchiques, par des membres du gouvernement, dans les administrations des ministères sous leur tutelle. Cette boulimie des hommes politiques congolais à vouloir à tout prix récompenser le militantisme de leurs « bases » en les déversant dans les administrations, entreprises et services publics est à la base de la pléthore d’effectifs au sein de l’administration publique.

De Mobutu à Joseph Kabila, en passant par Laurent-Désiré Kabila, le sport préféré des animateurs des institutions de la République, qui trouvent insuffisants les quotas leur alloués au niveau de leurs cabinets politiques.

Le conflit entre le ministre des Transports et Voies de Communications et le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile devrait interpeller le gouvernement, qui devrait réfléchir à une opération urgente de nettoyage des écuries.

EXTRAIT DE L’ARRETE MINISTERIEL N° 091/CAB/MIN/TVC/2020

Considérant que Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile a signé un accord le 30 septembre 2019 avec la Société LOON LLC dont le centre de contrôle est aux Etats-Unis d’Amérique, à l’insu du Gouvernement de la République, lequel a permis à ladite société de faire survoler des ballons stratosphères sur l’espace aérien de la République Démocratique du Congo;

Considérant que le vol des ballons stratosphériques de la Société LOON LLC et la signature de l’accord précité relèvent des attributions du Gouvernement, du domaine scientifique à portée sécuritaire• nationale et ne sont pas de la compétence exclusive de l’Autorité de l’Aviation Civile; Considérant le rapport technique du 28 août 2020 de Monsieur le Ministre de la Recherche Scientifique transmis à Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement autour du ballon stratosphère tombé à Buta dans la Province de Bas-Uélé et présenté à la 47ème réunion du Conseil des Ministres du 4 septembre 2020;

Eu égard à la lettre n° AAC/100/DG/TMJ/KMF/0701/2020 du 26 août 2020 adressée à Monsieur le Gouverneur de la Province du Bas-Uélé concernant l’atterrissage d’un ballon Google/Loon à Buta;

Considérant le fait que Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de !’Aviation Civile a autorisé l’importation des aéronefs sans référer au Conseil d’Administration et ni en informer le Gouvernement ;

Considérant le fait que Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile ait transmis au même moment au Ministre de tutelle et au Secrétariat Général du Gouvernement pour examen les avant-projets des lois sur l’aviation civile à ta Commission interministérielle secteurs productifs, équipements et reconstruction;

Considérant la légèreté avec laquelle Monsieur le Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile a géré le dossier du dernier crash de l’avion de la Compagnie BUSY BEE à Goma dans la Province du Nord-Kivu;

Considérant, en outre, le manque de déférence et de considération dans le rapport avec la tutelle ;

Considérant que ce comportement du Directeur Général de j’Autorité de l’Aviation Civile constitue un manquement grave dans son chef, lequel mérite une suspension de ses fonctions, outre le fait que c’est aussi un abus de pouvoir qui met en danger \a sécurité et la sûreté nationales du pays,

Vu l’urgence ;

ARRETE:

Article 1er

Est suspendu de ses fonctions de Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo, à titre conservatoire, Monsieur TSHIUMBA MPUNGA JEAN.

Article 2 : Le Directeur Général Adjoint de l’Autorité de l’Aviation Civile assume l’intérim du Directeur Général.

Article 3 : Le Secrétaire Général aux Transports et Voies de Communication est chargé de l’exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le

Me Didier MAZENGA MUKANZU

Kinshasa, le 07 septembre 2020

N°410/CAB/SG/TVC/0643/2020.

TRANSMIS copie pour information à :

: – Son Excellence Monsieur le Ministre des Transports et Voies de Communication;

: – Son Excellence Monsieur le Vice-ministre des Transports et Voies de Communication;

Monsieur le Directeur Général Adjoint de l’AAC.

(Tous) à KINSHASA/GOMBE,

Concerne: Notification.

A Monsieur TSHIUMBA MPUNGA Jean,

Directeur Général de l’AACIRDC

à KINSHASA/GOMBE

Monsieur le Directeur Général,

En référence à l’Arrêté Ministériel n0041/CAB/MIN/TVC/2020 du 07 septembre 2020, dont copie en annexe, j’ai le regret de vous informer que vous êtes suspendu de vos fonctions de Directeur Général de l’Autorité de l’Aviation Civile de la République Démocratique du Congo.

A cet effet, je vous demande de procéder à la remise et reprise avec le Directeur Général Adjoint qui me lit en copie, sous ma supervision le Mercredi 09 septembre 2020 à 12h00’.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sentiments patriotiques.

Donat BAGULA MUGANGU