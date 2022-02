Election des Gouverneurs et Vice-gouverneurs des provinces : enfin, Sankuru dans la course !﻿

Après la saga judiciaire qui avait fait que la province ne soit pas programmée au calendrier de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les provinces à problèmes, la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) vient d’aligner enfin le Sankuru sur la liste. Ce donne un total de 14 provinces où se tiendra l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs.

L’annonce a été faite hier mardi 15 février, au public par le truchement de la presse, au siège de la Centrale électorale sise dans la commune de la Gombe, par la bouche de son rapporteur Me Nsenda Mulela. Le calendrier de ce scrutin au second degré a été également rendu public à l’occasion.

Avec cet ajout, l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura donc lieu dans 14 provinces sur les 26 que compte la République Démocratique du Congo. Une exception tout de même à signaler : dans deux provinces sur les quatorze concernées où il n’y aura que l’élection des vice-gouverneurs. Il s’agit notamment de la ville-province de Kinshasa et de la province du Kwango. Pour le reste des douze provinces restantes, le ticket sera complet.

Voici donc les 12 provinces concernées pour l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs : Bas-Uélé, Haut-Lomami, Kasai-central, Kasai-oriental, Kongo-central, Lomami, Maniema, Mai-Ndombe, Mongola, Tanganyika, Tshopo et Sankuru.

Comme il fallait s’y attendre, les journalistes ne pouvaient rater l’occasion qui leur était offerte par l’actualité, en rapport avec la déclaration faite dans un média local par le ministre des Finances sur une présumée surfacturation et manipulation des chiffres dont la Ceni serait au centre. Invitée à éclairer la lanterne des Congolais sur cette déclaration qui a défrayé la chronique dans les réseaux sociaux et médias en ligne, Me Nsenda s’est refusée de tout commentaire préférant ne pas céder à la polémique stérile. Avant de lâcher que jusqu’ici la Ceni n’a encore rien reçu. Ses membres roulent jusqu’ici avec leurs véhicules.

Puis, elle a rappelé l’autonomie administrative et financière dont bénéficie la Ceni, conformément aux articles 6 et 44 de la Loi-organique portant organisation, structure et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante. Il y a aussi l’article 84 du règlement intérieur qui définit les 4 types des budgets que la Ceni a besoin pour son fonctionnement. Il s’agit des budgets de rémunération, fonctionnement, investissement ainsi que des opérations.

S’agissant du budget d’investissement qui organise les élections, elle a dit avoir suivi le ministre des Finances qui a avancé des montants. Mais, a-t-elle martelé, la Ceni n’a reçu jusqu’ici que le budget de fonctionnement de deux mois en l’occurrence novembre et décembre 2021, ainsi que le budget de rémunération. Tout en soulignant que ce n’est pas avec le budget de fonctionnement et de rémunération que la Ceni pourra organiser les opérations électorales.

Concernant le budget d’investissement, elle a confirmé que jusqu’à ce jour la Ceni n’a reçu aucun rond d’investissement.

Elle a, par ailleurs, rappelé que lors de sa sortie médiatique, le président de la Ceni Denis Kadima n’avait fait que répondre aux questions des journalistes.

En rapport avec la déclaration du ministre des Finances Nicolas Kazadi, se refusant de commenter là-dessus, elle a lâché que la Ceni n’est pas dans les démarches du jeu de ping-pong. La Ceni a sorti sa feuille de route, laquelle va l’amener à organiser les élections dans le délai constitutionnel, a-t-elle conclu.

Jean-René Ekofo