Du 11 au 14 décembre 2019 : un forum national sur la pèche à Kinshasa

Le ministère de la Pèche et Elevage organise, du mercredi 11 au samedi 14 décembre 2019, à Africana Palace, dans la commune de Lingwala, un Forum National sur la Pèche, l’Elevage et l’Aquaculture (Fonapel). Cette première édition, qui est aussi une première dans l’histoire du pays, va se dérouler sous le parrainage du ministre de tutelle, Jonathan Bialosuka.

Cette rencontre va connaître la participation des opérateurs économiques, des représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, des ingénieurs agronomes, des femmes et jeunes, etc. L’objectif visé est de débattre de vrais problèmes qui touchent le secteur de la pèche, de l’élevage et de l’aquaculture en RDC, de dégager des pistes de solutions et surtout de promouvoir l’entrepreneuriat.

Il convient de retenir que la pêche, l’élevage et l’aquaculture font partie des activités de nature à contribuer de manière décisive à l’autosuffisance alimentaire, à la création d’emplois, à l’accroissement des échanges commerciaux internes et, partant à la réduction de la pauvreté en milieux aussi bien urbains que ruraux.

Melba Muzola