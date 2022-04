Dossier M23 : le ministre de la Défense attendu ce mercredi à l’Assemblée nationale

La sécurité des Congolais préoccupe au plus haut les responsables aussi bien au niveau de l’Exécutif national que du Parlement. Seulement quelques heures après une nouvelle attaque du M23 signalée sur le territoire national, le député Juvenal Munobo a pris l’initiative d’interpeller le ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, pour qu’il vienne s’expliquer devant la représentation nationale sur la situation qui prévaut actuellement dans la province du Nord-Kivu, hormis la question des ADF à la base de la décision de l’état de siège décrété en mai 2021 par le Chef de l’Etat, dans le but de mettre fin à l’insécurité.

Dans sa question orale avec débat adressée au ministre de la Défense nationale Gilbert Kabanda sur la résurgence du M23, Juvenal Munobo pose trois questions suivantes :

– Confirmez-vous une résurgence de la rébellion M23 et des affrontements avec les FARDC ?

– Si oui, qu’est-ce qui expliquerait la réapparition sur le terrain du M23 pourtant officiellement vaincu en 2013?

– Que font les Fardc pour mettre définitivement fin aux incursions et attaques du M23 au Nord-Kivu ?

Avant d’en arriver à l’étape des questions, l’auteur de la question orale avec débat dit ne pas comprendre cette énième résurgence de la rébellion du M23, qui était pourtant officiellement défait en 2013.

Le ministre Gilbert Kabanda devra ainsi éclairer la lanterne du peuple congolais, via l’Assemblée nationale, sur cette nouvelle aventure de la nébuleuse du M23 qu’on croyait définitivement disparue dans la nature, près de dix ans après sa défaite militaire face à la puissance de feu de l’armée nationale.

L’hypocrisie du Rwanda mise à nu

Le double jeu des dirigeants rwandais, qui continuaient de nier leur soutien à la rébellion du M23 – que nombre d’observateurs considéraient pourtant comme leur création – vient finalement d’être mis à nu.

Croyant faire le même jeu auquel il était habitué depuis plus de deux décennies, Kigali a semblé oublier une évidence : le pouvoir a changé de mains en République Démocratique du Congo. Conséquence : la récente attaque pilotée comme par le passé, par des militaires de l’armée régulière rwandaise contre les positions des Fardc, que Kigali voulait encore une fois, dans sa malice, présenter comme une rébellion interne congolaise. L’aventure a malheureusement tourné contre le «metteur en scène» ! Deux éléments de l’armée régulière rwandaise ont été capturés par les vaillants soldats des Forces loyalistes congolaises. Du coup, le Président rwandais Paul Kagame se retrouve pris dans son propre piège, face à la communauté internationale qu’il a eu à rouler dans la farine durant des années, en présentant son pays comme victime d’actes de déstabilisation à partir de la RDC, alors qu’il est lui-même le véritable pyromane de l’insécurité qui a élu domicile dans la région des Grands Lacs depuis qu’il est arrivé au pouvoir. Même s’il continue de nier telle une femme attrapée en flagrant d’adultère, le mensonge de Paul Kagame ne peut encore convaincre personne. Tout le monde sait aujourd’hui que c’est le Rwanda qui entretient l’insécurité dans cette partie du continent pour des raisons évidentes. Car, des usines de transformation des minerais qu’on ne trouve pourtant pas dans le sous-sol rwandais, mais que le pays avait réussi à installer, traversent actuellement la période la plus sombre de leur histoire. L’asphyxie est à leur porte. Voilà pourquoi, pressentant le danger de fermeture, les dirigeants de Kigali tentent le tout pour le tout pour maintenir l’insécurité dans la région afin de continuer de piller et alimenter les usines dont l’avenir n’est plus prometteur.

Dom

Communication des Forces Armées de la RDC

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo portent à la connaissance de l’opinion tant nationale qu’internationale que, en plus des dégâts causés hier le 28 mars 2022 par les M23 à Tchanzu, Runyonyi, Ndiza, Tchengerero et les environs, ce mouvement récidiviste M23 vient d’abattre, dans la zone qu’il contrôle, l’un des deux hélicoptères de reconnaissance de la Mission des Nations-Unies pour la Stabilisation en RDC, en sigle MONUSCO, avec à son bord huit Casques Bleus membres d’équipage et Observateurs des Nations Unies.

L’hélicoptère a été abattu en pleine mission inoffensive d’évaluation des mouvements des populations causées par les attaques du M23 dans la région, en prévision des actions humanitaires à entreprendre.

Les Forces Armées de la République Démocratique du Congo et la MONUSCO sont à pied d’œuvre pour retrouver l’appareil et les potentiels survivants.

Fait à Goma, le 29 mars 2022

EKENGE BOMUSA EFOMI SylvainGénéral de Brigade