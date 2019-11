Dixième Journée Africaine de l’Alimentation et de la Sécurité nutritionnelle : stratégies africaines contre la famine

C’est sous le thème principal intitulé «Nécessité d’investir dans les

nouvelles technologies agricoles pour mieux améliorer les régimes

alimentaires africains « qu’a été célébrée la Dixième Journée

Africaine de l’Alimentation et de la Sécurité Nutritionnelle, du 29 au

30 octobre 2019 au Caire, en République Arabe d Egypte. Cette

conférence était organisée par l’Union Africaine à travers son

département de l’Economie rurale et de l’Agriculture, en collaboration

avec l’Agence du développement du Nepad, la République Arabe d’Egypte,

le PAM, la FAO, le CGIAR (Research Program on Agriculture for

Nutrition and Health) et Harvest Plus.

Tenue au Triumph Luxury Hotel Monaco Hall du Caire, elle avait pour

but de permettre aux ministres en charge de l’agriculture et aux

experts d’échanger leurs vues autour de la famine et de voir comment

éradiquer ce fléau en Afrique.

A l’ouverture, on a enregistré la présence de Dr Richard Dictus,

Représentant permanent des Nations Unies, de Dr Simplice Nouala Fonkou

Head of Agriculture and Food Security au département de l’Economie

Rurale et Agriculture (DREA), de la ministre gambienne de

l’Agriculture, Musa M.Humma et de son compatriote de l’Education

secondaire de base, du ministre de l’Agriculture et de Terres

d’Egypte, Dr Ezzaldin Abousteit, de la Représentante de l’IFAD au

Caire, etc.

Prenant la parole pour la circonstance, la Représentante de l’IFAD a

indiqué qu’un tel forum constitue une belle opportunité pour mieux

cerner les systèmes de production en Afrique, en dépit de nombreux

défis auxquels est confronté le secteur agricole, dont celui du

changement climatique.

Elle a signalé que l’état de la sécurité alimentaire au niveau

continental et mondial ne fait que se dégrader avec plus de 10

millions de personnes frappées par la famine. Par ailleurs, la

pauvreté s’est accrue dans au moins 20 pays, avec comme conséquences

les migrations, l’instabilité financière, etc.

Pour sa part, la Représentante de l’IFAD au Caire a rappelé que son

organisation a déjà investi au moins un milliard de dollars américains

dans le secteur agricole, avec pour preuve, la modification des terres

au niveau de la vallée du Nil, le renforcement des capacités des

hommes et des femmes à travers 14 programmes en Egypte, l’introduction

des financements en faveur des PME, etc.

Quant à la ministre de l’Agriculture de Gambie, elle a relevé le fait

que le continent africain reste confronté à plusieurs défis en matière

de sécurité alimentaire et nutritionnelle. D’où, il faut faire appel à

des technologies de pointe pour améliorer les systèmes de culture et

réduire les pertes après les récoltes. Elle a recommandé une étroite

collaboration entre les organisations paysannes pour des stratégies

pour l’amélioration des rendements et la commercialisation de leurs

produits.

Dr Simplice Nouala a souligné que l’amélioration de la technologie ne

pourrait aboutir aux résultats escomptés que si l’on arrive à mieux

encadrer les fermiers et à renforcer les mécanismes de réduction des

coûts d’exploitation agricole.

Il a révélé que la Commission de l’Union Africaine travaille déjà

avec tous les centres de recherche pour adopter un agenda qui vise à

améliorer leurs capacités.

Au nom du président de la République Arabe d’Egypte, Abdel Fatah al

Sisi, son ministre de l’Agriculture, Dr Ezzaldin Abousteit, a rappelé

la nécessité de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle en

Afrique, conformément à la déclaration de Malabo et aux résolutions de

la Deuxième conférence sur le changement climatique tenue au Maroc. Il

a insisté sur le développement des aptitudes humaines et

institutionnelles, l’usage des graines améliorées, la disponibilité

des crédits agricoles, l’adaptation au changement climatique, les

techniques modernes d’irrigation pour mieux gérer l’eau, l’exportation

des produits agricoles et la promotion du commerce intra africain,

etc.

Melba Muzola, envoyée spéciale au Caire