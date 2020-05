Dircab a.i. du Chef de l’Etat : un CV costaud !

Eberande Kolongele, Directeur de Cabinet adjoint du Chef de l’Etat jusqu’au mardi 12 mai 2020, a été promu Directeur de Cabinet intérimaire, à la même date, en remplacement de Vital Kamerhe. L’ancien titulaire du poste, rappelons-le, se trouve sous le coup des poursuites judiciaires dans cinq dossiers de détournements présumés des fonds liés au financement du Programme de 100 jours du Chef de l’Etat.

Un petit regard sur le curriculum vitae du nouveau Dircab indique qu’il est détenteur d’un Doctorat en droit, professeur dans plusieurs universités du pays et d’ailleurs, spécialiste du droit des affaires, vieux routier des cabinets ministériels, etc.

Sa haute formation scientifique et sa longue expérience professionnelle plaident pour le plus grand respect à l’endroit de sa personne.

1. PARCOURS PROFESSIONNEL

Septembre 2015 – février 2017 : Directeur de Cabinet Adjoint du Ministre du Commerce de la RDC ;

Depuis décembre 2014 : Professeur Invité à l’Université Paris 2 Panthéon-Assas (France) intervenant au DU de Droit International Economique en Afrique, en charge du Cours de « Droit International Africain des Activités Economiques et Droit interne : implantation et investissements en Afrique des sociétés étrangères » ;

Depuis 2011 : Professeur de droit à l’Université de Kinshasa, à l’Université Catholique du Congo et à l’Ecole Supérieur de Management de Kinshasa (ESMK) en charge des enseignements de droit des sociétés, du droit commercial général, du droit des contrats spéciaux et de droit pénal des affaires.

Depuis 2011 : Consultant aux Ministères du Portefeuille, des finances, du Commerce extérieur de la RDC et auprès du COPIREP ;

Consultant des conseils d’administration de plusieurs entreprises congolaises (sociétés et établissements publics) ;

Depuis 2011 : Formateur en droit OHADA : Animateur et intervenant dans plusieurs colloques, séminaires et sessions de formation sur le droit OHADA organisés en RDC auprès des acteurs judiciaires (Avocats, Magistrats, Huissiers), des particuliers d’entreprises et des agents des administrations publiques ;

Depuis 2001 : Avocat d’affaires en R.D.C., Etude du Professeur Lukombe Nghenda et Conseil de plusieurs sociétés et Banques commerciales, spécialisé dans les domaines prioritaires et posant les actes principaux suivants :

Depuis 2012 : Directeur du Centre d’Expertise et d’Actualités en droit des affaires, en sigle CEJADA.

2. FORMATION

2006 à 2011 Doctorat en droit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR 5 DROIT des affaires, ayant donné lieu à l’obtention du diplôme de Docteur en droit, avec mention « très honorable avec les Félicitations du jury ».

2005/2006 : Master II en droit comparé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

3. PRODUCTION SCIENTIFIQUE :

Auteur de diverses publications sur les sociétés commerciales et les entreprises publiques, les contrats spéciaux, la criminalité économique, le recouvrement des créances publiques et privées ainsi que le règlement de différends d’affaires.

4. COMPETENCES TECHNIQUES ET COMPLEMENTAIRES – LANGUES

INFORMATIQUE : Maîtrise Word, Internet et Power Point

Langues : Français : Lu, parlé et écrit parfaitement

Anglais : Lu, parlé et écrit en formation

Langues locales congolaises : maternelle

5. LOISIRS

Lecture, théâtre, promenade, humour, natation et sport (Moniteur en arts martiaux).

Fait à Kinshasa, le 29 juin 2018

.

Prof. Dr. KOLONGELE EBERANDE