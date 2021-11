Développement à la base des 145 territoires : le Premier ministre a lancé les travaux au Kongo central﻿

Après la province du Kwango, voici le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde Kyenge dans celle du Kongo central, plus précisément dans le territoire de Songololo. Objectif : lancer les travaux des projets du développement pour l’ensemble de la province dans le cadre du programme de développement à la base des 145 territoires de la République Démocratique du Congo.

C’est dans la cité de Kimpese, située dans le territoire de Songololo, que le chef du gouvernement a procédé au lancement symbolique des travaux de développement de toutes les entités politico-administratives de la province du Kongo central. Ces travaux concernent 4 secteurs de la vie nationale, à savoir l’eau et l’électricité, la santé, l’éducation, et les routes de desserte agricole.

Dans son entretien avec la population, à qui il a transmis les salutations du Président de la République, le Premier ministre a fait savoir aux compatriotes Ne Kongo que son gouvernement attache beaucoup d’importance à la paix et à la sécurité, priorité des priorités. Ce qui justifie l’instauration de l’état de siège dans les provinces de l’Est, où la paix et la sécurité étaient sérieusement troublées durant plus de deux décennies.

Après cela,viennent la santé et l’éducation, ainsi que les autres secteurs également vitaux pour le développement du pays. Il a expliqué au passage aux habitants en quoi consiste l’importance de chaque secteur précité.

Avant d’égrener les raisons ayant poussé le Chef de l’Etat à prendre la décision d’appliquer sans faille la recommandation de la constitution du 18 février 2006, celle de décréter la gratuité de l’enseignement de base en RDC en vue de donner la chance d’étudier à tous les enfants Congolais, quelles que soient les conditions sociales. Une décision qui élimine même temps le banditisme et la déliquescence juvénile, gangrène qui guette la jeunesse.

L’occasion faisant le larron, les habitants ont posé les problèmes qui les assaillent en guise des doléances, dont l’insécurité qu’on observe depuis quelque temps à Kimpese et la relance des activités de la Cimenterie Nationale (CINAT).

Le chef du gouvernement leur a promis que toutes ces questions seront débattues à Matadi, la capitale provinciale, où il devait tenir la réunion du conseil provincial de sécurité.

La question des fraudes au poste douanier de Lufu, favorisées par le manque d’électricité, a aussi été posée au Premier ministre.

C’est ici qu’il a rappelé à ses interlocuteurs l’engagement et la détermination du gouvernement à combattre sans relâche la fraude. Et les effets de cette lutte contre la fraude et la corruption sont aujourd’hui palpables, à savoir l’accroissement des recettes du trésor.

Jean Michel Sama Lukonde était accompagné de quelques ministres de son gouvernement. Des élus du Kongo central, nationaux et provinciaux, étaient également de la partie. Dom