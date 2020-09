Deux centres médicaux de Lukunga bénéficiaires de l’appui de l’Hôtel de Ville

C’est le vendredi 11 septembre 2020 que le Gouverneur de la ville Gentiny Ngobila Mbaka, a bouclé sa tournée de remise des matériels médicaux et vivres, aux hôpitaux de Référence de quatre districts de la capitale, par celui de la Lukunga. L’autorité urbaine, accompagné de la ministre provincial de la Santé, Bernadette Mpanzu et des députés provinciaux, s’est rendu successivement au Centre Hospitalier de Référence de Kinkenda, au Camp Luka, dans la commune de Mont-Ngafula, et au Centre de Référence de Lukunga, au quartier Malweka, dans la même commune. Les médecins-chefs de zones de santé, de la division urbaine de santé, les médecins directeurs de deux centres hospitaliers, les membres de relais communautaires, s’étaient mobilisés pour l’accueil.

Les deux Centres hospitaliers ont bénéficié chacun de 30 lits médicaux, et 30 matelas, des désinfectants, des kits des lave-mains, des cartons de masques, des cartons de javel, de citernes d’eau, des sacs de riz, des cartons de sardines à huile, des pilchards, etc.

Au Centre Hospitalier de Référence de Kinkenda, au camp-Luka, où il a débuté son itinérance, les forces vives du terroir l’ont plébiscité notable, du fait qu’il y réside. Cette structure hospitalière qui joue le rôle de Centre d’Etat avec une capacité d’accueil de 21 lits, est sous la gestion des Sœurs Franciscaines des Oblats de Marie Immaculée. Il est depuis plus de 30 ans au service des populations. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la paroisse catholique Saint Philippe.

Le gouverneur a rappelé aux bénéficiaires, au personnel médical ainsi qu’aux populations venues pour la circonstance, que le geste posé par le gouvernement provincial s’inscrit dans le cadre de l’amélioration des conditions sanitaires des hôpitaux de la capitale, tout en soulignant que cela est en droite ligne avec la devise phare du Chef de l’Etat : « Le Peuple d’abord ! ».

Par ailleurs, il leur a rappelé sa dernière visite au camp Luka pour la pose de la première pierre des forages d’eaux, dont les travaux sont déjà en cours d’exécution.

Le bourgmestre de Ngaliema, a remercié le chef de l’exécutif provincial pour avoir pensé aux structures hospitalières de sa municipalité, et invité ses administrés à l’accompagner dans l’opération «Kinshasa-Bopeto».

Dr Félix Kasade, médecin-directeur, a remercié vivement l’autorité urbaine pour avoir secouru sa structure médicale en matériels médicaux et vivres en cette période de pandémie. Parmi les besoins du centre figurent l’ambulance, les bombonnes respiratoires, les couveuses pour prématurés, l’énergie électrique et l’eau potable, sans oublier les salaires mais également de non paiement des factures suite à la précarité de vie des malades. Quant à la sœur gestionnaire, Marie-Thérèse Zawadi, elle a remis en cadeau au gouverneur d’un bouquet de fleurs et deux bouteilles de vins, peu avant la visite guidée du centre.

Le clou de sa tournée des hôpitaux de 4 districts de Kinshasa est intervenu au Centre Hospitalier de Lukunga, au quartier Malweka. Ici, il a tenu le même discours, rappelant le bien-fondé de sa tournée dans cette partie périurbaine de la capitale. Gentiny Ngobila a fait «libéreré les femmes retenues à la maternité pour non paiement des factures.

Dr Ndjoli a fait part au gouverneur du manque d’une ambulance médicalisée pour référer les malades, de labo, de route défectueux, de l’électricité, de l’eau potable.

Jean-René Ekofo