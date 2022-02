Des planteurs congolais formés en Côte-d’Ivoire

La République Démocratique du Congo est détentrice de 80 millions d’hectares des terres arables. C’est pour cette raison que le secteur de l’agriculture passe pour l’une des clés pour le développement. Faisant leur le programme de développement de 145 territoires, un groupe de 39 planteurs s’était rendu en Côte d’Ivoire pour une session d’échanges d’expériences avec leurs frères ivoiriens dans le domaine agricole. Ces planteurs ont passé une semaine sur le sol ivoirien ainsi le compte rendu de leur séjour était fait, hier lundi 07 février 2022, au cours d’un entretien avec la directrice des projets et communication, Miss Bangala, à leur siège à Kinshasa.

Cette initiative avait pour objectif d’apprendre aux agriculteurs congolais des nouvelles techniques afin de pouvoir veiller sur une agriculture saine, ce qui veut dire celle qui n’implique pas l’exploitation des enfants, ni les travaux forcés, moins encore la destruction de l’environnement. Une telle démarche cadre avec les objectifs que se sont assignés les autorités pour le développement rural au Congo, et surtout que la RDC a un très grand rôle à jouer dans le monde entier surtout en ce qui concerne la question de la réduction des gaz à effet de serres. Un mécanisme qui ne permet pas aux agriculteurs congolais de pouvoir exercer des activités agricoles sous l’ancienne technique de l’agriculture sur brûlis.

La plateforme réunit en son sein des planteurs des différents provinces mais aussi ceux des zones péru-urbaines qui œuvrent dans le secteur agricole au Congo, avec comme mission de développer le milieu rural congolais en offrant du matériel et des formations aux planteurs indépendants. Outre cela, cette plateforme tient à inciter une grande partie de la population congolaise à s’intéresser à l’agriculture qui demeure également une priorité pour les planteurs congolais après leur visite en Côte d’Ivoire, afin de pouvoir booster un développement qui n’implique pas seulement la croissance économique avec plus de 25% du PIB mais aussi le développement communautaire à impact positif, notamment sur l’écologie.

Car, la Côte d’Ivoire occupe de bonnes places dans les classements notamment grâce à sa population dont plus de 50% est active dans le secteur agricole. En plus de cela, le Côte d’Ivoire a plusieurs produits qu’il cultive en grande partie mais le cacao est transformé sur place. Cela justifie la première place qu’occupe la Côte d’Ivoire dans le monde en ce qui concerne la production des fèves de cacao.

Le parcours des planteurs congolais en Côte d’Ivoire

Sur place, les planteurs congolais avaient visité de gigantesques machines qui exploitent les régimes de palme pour en extraire l’huile. Ces derniers ne représentent qu’une poignée d’infrastructures ivoiriennes qui œuvrent dans la culture du palmier à huile car ce pays occupe à ce jour la deuxième place dans la production des régimes de palme avec 1.800.000 tonnes par an, d’après les chiffres. Une production croissante grâce surtout à un appui logistique de certaines petites et moyennes entreprises qui pullulent sur place.

Il sied de noter qu’en Côte d’Ivoire, il n’y a pas que le domaine du cacao qui prospère. Les planteurs congolais y ont également découvert une industrie de palme à huile florissante. Ils ont visité Palmafrique, une société de production du palmier à huile située à Donkoi, avec sa huilerie Yassap qui se trouve à Dabou, une ville à une cinquantaine de kilomètres de la capitale ivoirienne.

Ce voyage des planeurs congolais sur le sol ivoirien était rendu possible grâce au Groupe Elwin Blattner (GBE Agri), sous l’égide de l’ONG ‘’Développement Rural au Congo’’ (DRC) que dirige Cedric Thaunay, avec le soutien de ses partenaires. Notons que la majeure partie de ses plantes sont focalisés dans la province de la Mongala sur 3 sites (Binga, Bosondjo et Bokonge), Équateur précisément à Basankusu sur 2 sites Lisafa et Ndeke, Kongo Central à Tshela et Nganda Tshundi, la Tshopo précisément au territoire d’Isangi à Imbolo, à la Tshuapa précisément dans Yalusaka non loin de Boende.

Dorcas NSOMUE MPIA