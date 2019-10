Des journalistes africains en formation sur l’industrialisation

Il s’est ouvert le mercredi 25 septembre 2019, au siège de l’Union Africaine, à Addis-Abeba, en Ethiopie, un atelier de sensibilisation des médias sur le développement industriel accéléré pour l’Afrique (AIDA), cadre et stratégies connexes : séance de renforcements des capacités en matière de politique industrielle pour un journalisme Economique.

Cette formation, organisée du 25 au 27septembre 2019, à l’intention des journalistes des Etats membres de l’UA, par le département du Commerce et de l’industrie de la Commission de l’Union Africaine (CUA), en collaboration avec la Coopération allemande (GIZ), portait sur les cadres d’industrialisation panafricains, de récents développements et progrès enregistrés dans ce domaine ainsi que sur la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Au total, près d’une quarantaine de journalistes venus de cinq régions du continent ont pris part à cet important atelier de formation et de renforcement des capacités des journalistes par rapport à la thématique liée à l’industrialisation.

Plusieurs invités avaient rehaussé de leur présence l’ouverture de cet atelier, notamment Rongai Chizema, Chief Technical Advisor et Head of AIDA Implementation et coordination Unit(ICU),au sein du département de l’industrie et du Commerce, Ron Osman Omar, Officer in charge du département du Commerce et de l’Industrie, Esther Azaa Yambou Tankou, Head of information Communication (Direction de l’information et de la communication), et Ms Barbara Schaefer, head of German developpment coopération auprès de l’Ambassade Allemagne à Addis-Abeba.

S’exprimant à cette occasion, Barbara Schaefer a, en tant que partenaire de la Commission de l’Union Africaine ces 15 dernières années, a expliqué que leurs priorités se recoupent au niveau de l’agenda du developement mondial et de l’agenda 2063.

Elle a signalé que dans le cadre de cet atelier, il fallait retenir deux points essentiels, à savoir le soutien de l’Allemagne au processus d’industrialisation qui est en train d’être finalisé, ainsi que son implication à la mise en place des zones économiques spéciales.

De son côté, Ron Osman a d’abord presenté les salutations du directeur Hussein de son département, empeché pour la circonstance.Elle s’est dit ravie de la diversité des médias mais souligné que l’industrialisation au niveau du continent necessite une approche multisectoriélle. Elle a aussi declaré que l’industrialisation est importante pour favoriser l’autosuffisance et estimé que chaque africain partout où il se trouve, devrait jouer son rôle.

Elle a precisé que l’essentiel pour eux, c’est de developper une stratégie de communication proactive au sein du département afin de mieux communiquer, de bâtir des relations solides, de renforcer la participation des médias et leur engagements dans un esprit ouvert.

Intervenant pour sa part, Esther Tankou a expliqué que l’industrialisation se trouve au centre de l’Agenda 2063 et de la Zlecaf. Elle a indiqué que cette formation avait pour but de décortiquer les différents sujets en rapport avec l’industrialisation, avant de souligner qu’il était nécessaire pour eux de bâtir un groupe expérimenter capable de produire des rapports bien argumentés notamment sur les domaines de la construction, les mines ainsi que de faire des analyses critiques dans le cadre du domaine lié à l’industrialisation.

Melba Muzola