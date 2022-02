Dénouement de la crise à l’ESU : le RAPUCO salue l’implication de Bahati

Suite à l’implication du président du Sénat, Modeste Bahati, pour la signature du Protocole d’accord entre le gouvernement et le syndicat des professeurs au sujet de l crise à l’ESU, les professeurs membres du Réseau des Associations d’Enseignants des Universités et Instituts Supérieurs Officiels de la République Démocratique du Congo (RAPUCO) ont rencontré hier jeudi 17 février 2022, le speaker de la chambre haute du parlement dans son cabinet de travail pour lui exprimer leur gratitude.

Au sortir de leurs échanges, ils ont expliqué à la presse que le professeur Modeste Bahati s’est impliqué personnellement pour le début des négociations entre le RAPUCO et le gouvernement, lesquelles ont abouti à la signature d’un protocole d’accord entre les deux parties. « Nous sommes là pour lui dire merci pour ce qu’il a fait. N’y eut été son implication, nous serions peut-être encore là à tourner autour du pot sans trouver des solutions. Il était important pour nous de lui rendre compte de l’ensemble du processus ayant abouti à la signature de ce document … Je profite de cette occasion pour remercier le Premier Ministre et le président de la République qui ont permis à ce que ces assises se tiennent. Leur implication ont également permis à ce que le banc gouvernemental et le banc syndical se réunissent autour de la table pour lever les équivoques au sujet de différentes revendications des professeurs de l’ESU. », a indiqué le professeur Rodolphe LIYOLO, coordinateur du RAPUCO.

Il a, par ailleurs, souligné que les professeurs ne reprendront les cours qu’à l’issue des travaux en commission paritaire qui commencent dans les prochaines heures. Il sied de rappeler que ce protocole d’accord prévoit notamment la tenue de la commission paritaire dans 72 heures, soit trois jours après la signature de ce document. Ce dernier a été signé à l’issue de la rencontre à Kinshasa entre le banc syndical de l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) et la délégation gouvernementale, représentée par les ministres du Budget, de l’ESU et des Finances.

Il sied de noter que les professeurs des institutions publiques sont en grève depuis le 5 janvier 2022, date de la rentrée de la nouvelle année académique. Ils réclament l’amélioration de leurs conditions salariales. Ils se disent victimes de leur propre loyauté et patience. Ils accusent le gouvernement de manque de considération et d’avoir fait de son communiqué une lettre morte.

Perside Diawaku