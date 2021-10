Denise Nyakeru Tshisekedi toujours branché sur la promotion du leadership féminin en Afrique

L’épouse du chef de l’Etat, Denise Nyakeru Tshisekedi, était l’invitée d’honneur du 3ème Forum économique et commercial sur le dialogue entre l’Afrique et la Turquie, à Istanbul, du 21 au 22 octobre 2021. A l’occasion de ses assises, la Distinguée Première Dame de la RDC a focalisé son intervention sur le leadership des femmes. Il sied de noter que ces travaux de 48 heures ont réuni autour d’une même table plusieurs délégations des pays africains et le monde turc des affaires.

Dans sa communication, Denise Nyakeru a affirmé qu’il est utopique qu’en plein 21ème siècle, on envisage le développement des communautés ainsi que des nations sans l’implication de la femme.

En sa qualité de ‘’défenseuse des droits des femmes’’ engagée dans le combat pour l’amélioration

des conditions de la femme, ainsi que patronne de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, la Première Dame reste déterminée et convaincue qu’une femme en bonne santé, instruite et évoluant dans un environnement sans violences, libère tout son potentiel et peut ainsi prétendre à son autonomie, contribuer au développement de son pays.

Abordant la question relative à la situation de la femme congolaise, Denise Nyakeru Tshisekedi s’est félicitée des avancées significatives enregistrées par la République Démocratique du Congo dans la lutte pour la promotion des droits des femmes au cours de ces deux dernières années. «Le gouvernement actuel compte plus de 30 % des femmes et celles-ci sont de plus en plus présentes au sein des institutions et entreprises publiques dans lesquelles elles assument pleinement leur rôle. «Chose qui a été rendue possible grâce à la vision du Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui tient à la promotion de la femme congolaise en général.

En effet, la Première Dame de la République Turque a, à son tour, apprécié à sa juste valeur l’engagement de Denise Nyakeru Tshisekedi dans l’amélioration des conditions des femmes en général et de celles de la République Démocratique du Congo en particulier.

Abordant le volet économique, l’épouse du chef de l’Etat a fait un plaidoyer en faveur de son pays, en invitant les participants à venir investir en République Démocratique du Congo, qui est un pays qui offre diverses potentialités et opportunités d’affaires.

Pour l’épouse du Chef de l’Etat, il est important de lever toutes les barrières culturelles afin de promouvoir l’accès à l’éducation, lutter contre les violences basées sur le genre et surtout faciliter l’accès aux financement en faveur de la femme, le leadership féminin sont l.

Elle a terminé son adresse en remerciant le Conseil d’affaires Turquie-Afrique pour l’invitation. Denise Nyakeru Tshisekedi a exprimé toute sa sympathie à la Première Dame de Turquie, Emine Erdogan, avec qui elle partage des valeurs d’humilité et de promotion des droits des femmes.

Dorcas NSOMUE MPIA