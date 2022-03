Denise Nyakeru invite les Congolaises à s’impliquer dans les questions climatiques

L’épouse du Chef de l’Etat, Denise Nyakeru Tshisekedi, n’a pas manqué d’adresser un mot à la population congolaise en général et aux femmes en particulier en ce jour spécial consacré à la célébration de la journée internationale de la femme. Dans son message, la première Dame s’est plus appesantie sur le thème international, qui invite les femmes congolaises à apporter leur pierre à cet édifice mondial sur des politiques et programmes relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques environnementaux et des risques catastrophiques. Car, la République Démocratique du Congo est un pays solution pour la résolution de cette question.

Les potentialités forestières dont regorge le Congo sont une réponse pour sauver la planète. D’où les femmes doivent apprendre de nouvelles techniques culturales pour que la planète soit effectivement sauvée.

Dans le 2ème message, la très distinguée première dame a souligné que le 08 mars est en principe une célébration spécifiques sur les efforts consentis dans la lutte pour les droits des femmes pour les générations futures. Raison pour laquelle, elle a joint sa voix à celle de toutes les femmes et les hommes qui se battent pour une société égalitaire. Elle a salué les efforts jusqu’ici réalisés dans notre pays bien qu’il y a encore un long chemin à parcourir. Denise Nyakeru Tshisekedi a encouragé les Congolaises qui poursuivent le combat de l’autonomisation de la femme. Et, pour gagner ce pari, il faut un renouvellement permanant de notre engagement pour que les femmes puissent réaliser des progrès chaque jour.

Denise Nyakeru Tshisekedi a terminé son adresse en renouvelant son engagement à accompagner les femmes, et les jeunes filles dans ce combat de la défense des droits des femmes.

Rose Mutombo salue les efforts du Chef de l’Etat

La ministre d’État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese a présidé, au nom du gouvernement les activités de la Journée internationale des droits de la femme lors d’une messe d’actions de grâce à la Cathédrale Notre-Dame du Congo, à Kinshasa.

Dans son allocution, le n°1 de la justice a, à cette occasion, félicité le Chef de l’État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, par son engagement pour la promotion des droits des femmes dans notre pays. Elle a aussi remercié le Premier ministre, Jean Michel Sama Lukonde, pour la mise en œuvre de la vision du Chef de l’Etat en ce qui concerne la participation des femmes dans les instances de décision.

En effet, la célébration de cette journée est une opportunité pour les femmes du monde entier en général et les Congolaises en particulier de faire le bilan de la situation. Une situation parsemée des victoires et d’acquis en leur faveur d’une part, mais aussi une occasion de réfléchir sur leurs propres et vrais défis d’autre part. Et, pour y parvenir, selon Rose Mutombo, il faut l’implication de toutes les couches de la population, jeunes filles, femmes, intellectuelles, non intellectuelles, etc. mais aussi les femmes capables d’apporter une pierre à l’édifice national pour un développement et l’émergence de la RDCongo. Ainsi, un accent particulier doit être mis sur cette femme, «actrice» au premier rang aux côtés de l’homme pour le développement du pays.

Abordant le thème annuel, Rose Mutombo Kiese a indiqué que les Nations Unies veulent mettre «les femmes de la planète» devant leurs responsabilités et leur engagement obligatoire de sauver la terre. Pour la ministre d’État, ce thème démontre à suffisance qu’au-delà du rôle majeur que joue la femme au foyer, dans l’agriculture ou encore dans le secteur des services, la communauté internationale lui reconnaît encore des capacités d’adaptation et de résilience dans les secteurs qui concernent le changement climatique et la protection de l’environnement.

Dorcas NSOMUE MPIA