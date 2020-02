Denise Nyakeru a pris part à la 24ème Assemblée générale d’OAFLAD

«La First Lady» de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru, vient de prendre part à la la 24ème Assemblée générale de l’Organisation des premières Dames d’Afrique pour le Développement (OAFLAD), qui s’est tenue dans la capitale Ethiopienne, Addis-Abeba, en marge de la tenue du 33ème Sommet des Chefs d’Etats membres de l’Union Africaine.

Cette 24ème assemblée générale de l’Organisation des premières dames d’Afrique s’est vue clôturée en date du lundi 10fevrier 2020. Cette rencontre avait réuni des invités de marque tels que : Amira Elfadil Mohammed Elfadil, Commissaire aux Affaires Sociales de l’UA,la directrice Afrique de l’Onu Sida, la Directrice exécutrice de l’UNFPA,Dr Kanem et quelques partenaires financiers.

Parmi les premières dames il y avait : Jeannette Kagame du Rwanda, Aissata Issoufou du Niger,Rebecca Akufo Addo du Ghana,Hinda DebyItno du Tchad,Aminata Keita du Mali, Denise Nyakeru de la RDC.

Cette session a débattu du thème : « Egalité des sexes et autonomisation des femmes :une voie vers l’Afrique que nous voulons ». Il sied de signaler que cette 24ème assemblée générale avait été précédée d’une réunion de Technical Advisors meeting,du Steering committee meeting ainsi que la session à huis clos tenue en date du 9 février 2020.

La première dame de la RDC a eu à partager avec ses sœurs premières dames du continent les efforts que cette dernière avaient annoncé l’année dernière en vue de promouvoir l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes en RDC, conformément au plan stratégique 2019-2023 de cette organisation.

Cette rencontre était également une occasion pour la «First Lady» de non seulement apprendre d’autres expériences de ses sœurs premières dames engagées dans le même combat comme elle et dont le but est de contribuer au bien- être des populations.

Il était également question de partager son expérience personnelle dans le cadre de la fondation qui porte son nom, Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi «FDNT». L’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes sont des axes prioritaires qui cadrent avec sa vision, « plus fortes », .

Elle a estimé que c’est en travaillant ensemble la main dans la main ensemble que nous pouvions bien relever les défis qui se présentent devant nous, pour mieux construire cette Afrique meilleure que nous voulons.

Il sied de signaler que l’OAFLAD,a pour vison d’avoir une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bonne santé et autonomisés.Sa mission est de contribuer à la santé et au bien-être des enfants, des jeunes et des femmes par le plaidoyer, la mobilisation des ressources et des partenariats stratégiques.

Parmi leurs domaines d’interventions, il y a la lutte contre le VIH-sida, les maladies non transmissibles (MNT), la santé reproductive, maternelle-néonatale et infantile, l’égalité de sexes, l’autonomisation des femmes et des jeunes, la sécurité sociale et la protection sociale y compris pour les personnes vivant avec handicap et renforcement des capacités institutionnelles.

Melba Muzola