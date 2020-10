DÉCLARATION DE L’ADMINISTRATEUR a.i.

DE L’USAID, JOHN BARSA, SUR LES ALLÉGATIONS D’EXPLOITATION ET D’ABUS SEXUELS EN RDC

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) est très préoccupée par les récentes allégations d’exploitation et d’abus sexuels commis par le personnel travaillant pour des organisations internationales et des organismes humanitaires dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC).

Nous sommes en contact avec les autorités compétentes pour chercher à obtenir des informations supplémentaires sur ces allégations et sur les mesures prises par les organisations citées dans les articles de presse afin d’enquêter sur ces incidents, y répondre et les traiter de manière à ce que les victimes soient au centre de l’attention. A ce jour, nous ne savons pas encore si ces allégations impliquent directement les projets que nous finançons.

L’USAID et le reste du gouvernement américain prennent cette question très au sérieux. De concert avec les Nations unies et d’autres bailleurs de fonds, nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard de l’exploitation et des abus sexuels ainsi que de la traite des personnes, car un seul cas est un cas de trop. Nous devons travailler constamment à l’amélioration de la culture de l’ensemble du secteur humanitaire, de telle sorte que chacun accepte sa responsabilité personnelle dans la promotion et le maintien tant de la sécurité que de la dignité des personnes que nous servons, des membres de leurs communautés et de nos collègues œuvrant dans le secteur humanitaire et du développement.