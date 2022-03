COVID-19: la vice-ministre de la Santé inspecte les sites de vaccination

La vice-ministre de la Santé Publique, Véronique Kilumba, veut s’assurer du bon déroulement des opérations liées à la vaccination contre le covid-19 dans certains sites publics retenus par le gouvernement. Malgré l’assouplissement de certaines mesures barrières, notamment la levée du couvre-feu et la suppression des tests Covid-19 pour tout voyageur vacciné à l’intérieur du pays, le gouvernement insiste sur la vaccination afin de mieux combattre la maladie.

Selon les autorités sanitaires, le plus grand défi dans la lutte contre le covid-19 reste la couverture vaccinale, dont le taux est encore faible dans le pays. C’est dans ce cadre que l’autorité de tutelle a initié cette visite d’inspection pour s’imprégner de l’état d’avancement de ces opérations. Tour à tour, elle s’est rendue dans trois vaccinodromes de la capitale, à savoir le Centre Mère et Enfant de Barumbu, l’hôpital de Kimbondo et enfin le centre Vijana, dans la commune de Lingwala.

La vice-ministre a palpé du doigt les difficultés des prestataires-vaccinateurs et en a profité pour évaluer le travail fait sur le terrain, de manière à rectifier le tir là où le besoin se fait ressentir. «Nous devons rester à l’abri du Covid-19. Nous devons accepter que la vaccination est la seule solution pour se prémunir contre la pandémie. Il n’y a pas d’autre alternative. Si vous désirez vous faire vacciner, rendez-vous au site de vaccination le plus proche. La vaccination se fait sur base volontaire et est gratuite dans les structures sanitaires publiques.», a-t-elle souligné.

Rappelons que le gouvernement a opté pour une vaccination de proximité, en installant des sites de vaccination dans les structures sanitaires publiques se trouvant dans les quartiers populaires de Kinshasa. Hormis cela, la campagne de sensibilisation se fait de porte-à-porte dans certains coins de la capitale, de manière à rétablir la confiance de la population et combattre la désinformation ainsi que les rumeurs autour du vaccin.

Il faut reconnaitre que la tâche n’est pas facile car les rumeurs au sujet de la maladie et du vaccin ont sérieusement affaibli la lutte contre le covid-19. Malgré l’hostilité de la population aux séances de sensibilisation, le gouvernement reste engagé dans les stratégies de campagne qu’il met en place afin de faire accepter le vaccin à toutes les couches de la population.

La RDC dispose actuellement d’une variété de vaccins offrant la possibilité à la population de porter son choix sur le vaccin qui lui convient. Il y a notamment les vaccins Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna et Sinovac. Ces vaccins sont disponibles dans 15 provinces (Kinshasa, Haut-Katanga, Lualaba, Haut-Uele, Kong-Central, Nord-Kivu, Sud-Kivu, Maniema, Kasaï, Kasaï Oriental, Ituri, Sud-Ubangi, Equateur, Kwilu et Tshopo). La RDC envisage vacciner d’ici 2023 plus de 50.000.000 de ses citoyens sur 80.000.000, selon le ministère de la Santé.

Perside Diawaku