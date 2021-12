Covid-19 à Kinshasa : halte à la distraction !

Les mesures de prévention prises, dimanche dernier, par les autorités congolaises pour limiter la propagation du covid-19 ne semblent plus intéresser personne à Kinshasa. Alors que plusieurs pays sont en état d’alerte maximale suite au nouveau variant « Omicron », qui serait très contagieux et dangereux, force est de constater un relâchement total dans les comportements des Kinois, y compris ceux censés faire respecter les gestes barrières. Les affiches de prévention, pourtant très visibles dans certains carrefours, n’attirent quasiment personne.

Pendant la journée d’hier lundi 6 décembre 2021, un jour après l’annonce de nouvelles mesures de prévention, il a été surprenant de constater que la population vaquait librement à ses occupations sans le port des masques comme si la maladie était quasi-inexistante. Dans les différents marchés de Kinshasa, les vendeurs et les clients se côtoyaient de manière si proche sans crainte des risques de contamination. Dans les allées étroites le long desquelles s’alignent les étalages, les nombreux clients se croisaient sans cesse et se touchaient pour se frayer un chemin. Le port de masque était une exception, l’insouciance perceptible semblent demeurer sceptiques quant à l’existence réelle de la maladie.

Le cas des bus Transco, société de transport de l’Etat, est encore plus flagrant dans l’avant-midi, avec un nombre élevé des passagers. En plus des sièges déjà serrés, plusieurs clients ont envahi le couloir, rendant ainsi la respiration impossible. Tout s’est passé comme avant l’annonce de l’actualisation des mesures barrières.

Selon plusieurs observateurs, la communication au sujet du covid-19 n’a pas été faite convenablement dès le départ et l’équipe de riposte n’a pas utilisé les canaux qu’il fallait pour conscientiser la population sur la maladie. Il serait souhaitable que les autorités développent cette fois-ci, des stratégies beaucoup plus efficientes car la campagne de communication semble être pour le moment sous-dimensionnée.

Il revient également à la population de prendre conscience des dangers du Covid-19, surtout avec le nouveau variant « Omicron », signalé dans plus de 30 pays à travers le monde. Selon les scientifiques, les premières analyses de ses mutations, ainsi que les courbes fulgurantes de progression de nouveaux cas dans certaines régions, permettent de penser que le variant « Omicron » serait plus contagieux que le Delta. Pire, certaines modifications de ce virus font craindre un possible échappement face à la protection conférée par la vaccination. De quoi théoriquement inquiéter, et alarmer.

A ce propos, l’OMS a jugé élevé «la probabilité qu’Omicron se répande au niveau mondial», étant donné les mutations. «Il pourrait y avoir de futurs pics de Covid-19, qui pourraient avoir des conséquences sévères en fonction de différents facteurs et en particulier là où ces pics se produiraient», a indiqué l’OMS. D’où l’importance de respecter scrupuleusement les gestes barrières.

Les 4 gestes barrières indispensables contre le coronavirus

Pour limiter la propagation du coronavirus, les autorités sanitaires recommandent :

-le respect du port du masque à chaque fois que cela est obligatoire (lieu public clos, transport en commun, espace de travail partagé, …)

– Eviter les embrassades, les poignées de main et les accolades. Une distance physique d’un ou deux mètres entre soi et quelqu’un d’autre permet de limiter l’exposition aux microgouttelettes qui transportent le coronavirus.

-Eviter les réunions de famille ou les rassemblements privés, surtout quand ils concernent aussi des personnes âgées ou vulnérables.

– Se laver les mains régulièrement (au gel hydroalcoolique ou au savon et à l’eau), surtout lorsqu’on fréquente un endroit public ou avoir touché son masque.

A cela s’ajoute la vaccination qui est le moyen sûr pour lutter contre cette pandémie.Perside Diawaku