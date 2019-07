Course à la présidence du bureau du Sénat : ticket Thambwe-Boshab, l’heure de vérité﻿

Selon le calendrier rendu public par le rapporteur du bureau provisoire du Sénat, l’élection des membres du bureau définitif de cette institution est fixée au samedi 27 juillet 2019. Alors qu’on s’attendait à une promenade de santé du FCC (Front Commun pour le Congo), comme ce fut le cas pour le bureau définitif de l’Assemblée Nationale), des turbulences liées au feuilleton Bahati sont venues tout changer. Par conséquent, Alexis Thambwe Mwamba, qui comme colistier Evariste Boshab, n’est plus candidat « unique » à la présidence de la Chambre haute du Parlement. Il aura comme adversaire direct celui qui est perçu, du côté de Kingakati, comme un frondeur, même si l’intéressé se considère comme victime de la « pensée unique ».

Compte tenu de la menace que représente l’intéressé face au ticket Thambwe – Boshab, la conférence des présidents des regroupements politiques du FCC a dû se réunir en urgence, le vendredi 19 juillet, aussitôt après l’adoption, par la plénière du Sénat, du calendrier électoral pour le scrutin. On croit savoir que les sociétaires de ce regroupement politique tenaient à s’assurer du soutien massif à apporter à leur ticket électoral, qu’ils espèrent gagnant.

La séance valait son pesant d’or, par ces temps où les rumeurs d’une victoire-surprise de Bahati courent avec persistance. A ce sujet, les anti-Thambwe-Boshab ne cessent d’évoquer l’épisode malheureux de Léonard She Okitundu, candidat de la Majorité Présidentielle super favori, sur papier, face à Kengo mais désillusionné par le secret de l’urne.

Aussi, lors de la réunion de vendredi dernier, chaque chef d’un regroupement politique pro-FCC a-t-il été appelé au respect de la consigne de vote consistant à faire gagner le ticket Thambwe-Boshab. On retient que le message est passé car tous les participants ont réitéré leur soutien à ce duo et leur fidélité à leur Autorité morale, Joseph Kabila. Une promesse ferme d’une mobilisation générale en faveur de ces deux candidats a été donnée à Néhémie Mwilanya, Coordonnateur de la plate-forme, qui passe pour l’œil et l’oreille de l’Autorité morale. Pendant cet exercice, tous les regards étaient tournés vers Néné Nkulu, qui représente désormais l’AFDC-A (Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés) au sein du FCC, en lieu et place de Modeste Bahati.

Pour l’instant, elle revendique le contrôle de la majorité des sénateurs de cette plate-forme restée attachée à la famille politique de l’ancien Chef de l’Etat. Comme elle l’avait fait savoir dernièrement à Jeanine Mabunda, présidente de l’Assemblée nationale, elle a promis un soutien total de l’AFDC-A au ticket Thambwe- Boshab. Entre-temps, de son côté, Bahati estime contrôler les sénateurs ayant levé l’option de prendre, comme lui, leur « indépendance » face au FCC.

L’enjeu du samedi 27 juillet au Palais du peuple va être de savoir si la gué-guerre Kabila-

Bahati n’a pas provoqué des fissures dans les rangs de l’ensemble des sénateurs de ce regroupement politique, ceux de l’AFDC-A compris, de nature à remettre en cause sa « majorité numérique » au Sénat. Le dernier revers de Mende lors de l’élection du gouverneur du Sankuru, le samedi 20 juillet, alors que l’électorat était majoritairement FCC, est fort interpellateur au sujet de la cohésion des troupes qui se disent fidèles à Kabila mais qui, dans les urnes, sont capables du meilleur comme du pire.

Mardi : premier test

En dépit de l’hypothèse des impondérables à craindre, l’on continue de croire, dans le camp du FCC, que le ticket Thambwe-Boshab est solidement « construit » et que rien ne peut le mettre en difficulté samedi prochain. Un des participants à la réunion, Jean-Lucien Busa, a juré que les 90 sénateurs du FCC étaient acquis à la cause Thambwe Mwamba. Celui-ci représente à ses yeux, l’animateur expérimenté, compétent, respecté, à l’image de Kengo, dont a besoin le Sénat.

Signalons qu’après le dépôt de différentes candidatures, du samedi 20 au lundi 22 juillet, la journée de ce mardi 23 sera consacrée à leur examen et à leur approbation ou rejet par la plénière.

Une bataille juridique entre l’AFDC-A pro FCC et l’AFDC-A pro Bahati n’est pas à exclure. Elle pourrait avoir, comme pomme de discorde, la légitimité de l’existence de l’une ou de l’autre. On rappelle que Bahati brandit, à qui veut le savoir, l’arrêté du ministère de l’Intérieur lui reconnaissant la paternité de son regroupement politique. Si les juristes du FCC n’arrivent pas à le « déboulonner » sur le terrain de la régularité ou non de sa candidature, ils auront perdu le premier test mais la bataille des urnes, quant à elle, restera suspendue à la cohésion ou non des troupes de Joseph Kabila.

Kimp

Décision n°007/CAB/PDT/SENAT/SNG/2019 du 19 juillet 2019 portant organisation de l’élection des membres du Bureau définitif du Sénat

Le Président du Bureau provisoire du Sénat;

Vu la Constitution telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 spécialement ses articles 100, 111 et 114 ;

Vu le procès-verbal n°001 de la séance plénière du vendredi 5 avril 2019 relatif à l’installation du Bureau provisoire du Sénat ;

Vu l’arrêt R.Const 967 du 01er juillet 2019 de la Cour Constitutionnelle ;

Vu le Règlement Intérieur du Sénat, spécialement ses articles 23, 24, 25 et 26 ;

Le Bureau provisoire du Sénat entendu ;

DECIDE :

Article 1er : Le calendrier de l’élection et de l’installation du Bureau définitif du Sénat comporte cinq phases ci-après :

1. Dépôt des candidatures,

2. Examen des candidatures et affichage de la liste des candidats retenus

3. Campagne électorale,

4. Élection des membres du Bureau définitif,

5. Installation du Bureau définitif.

Articles 2 : Les opérations de l’élection des membres du Bureau définitif du Sénat sont fixées de la manière suivante :

a. Samedi 20 et lundi 22 juillet 2019, de 10h00’ à 18h00 » : dépôt des candidatures ;

b. Mardi 23 juillet 2019 : examen des candidatures et affichage de la liste des candidats retenus ;

c. Mercredi 24 et jeudi 25 juillet 2019 : campagne électorale ;

d. Samedi 27 juillet 2019 :

– élection des membres du Bureau définitif à partir de 10h00

– Installation du Bureau définitif.

Article 3 : Sous peine d’irrecevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée des pièces suivantes :

1. Une lettre de dépôt de candidature ;

2. Une lettre de consentement de candidature signée par le parti ou le regroupement politique ;

3. Une photo de format passeport ;

4. Un curriculum vitae détaillé se terminant par la formule : « Je jure sur l’honneur que les renseignements ci-dessus sont sincères et exacts » ;

Article 4 : Les candidatures aux différents postes du Bureau définitif sont à déposer au Cabinet du Président du Bureau provisoire du Sénat ;

Toute candidature déposée après le délai fixé à l’article 2, point a, ci-dessus sera déclarée irrecevable et son rejet, non susceptible de recours ;

Article 5 : Les opérations électorales se dérouleront conformément à l’article 24 du Règlement intérieur du Sénat ;

Article 6 : La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 19 juillet 2019

Léon Mamboleo Mughuba

Itunda Milamba

Président du Bureau Provisoire