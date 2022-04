Cour Constitutionnelle : l’AFDC-A somme l’ex-ministre Kalumba de retirer sa requête

Dans une lettre datée du vendredi 22 avril 2022 et signée par Rumbu-Kazang Katung Marie-Jacqueline, présidente de l’AFDC-A (Alliance des Forces Démocratique du Congo et Alliés), il est demandé à l’ancien ministre de l’Economie Nationale, cadre de ce regroupement politique, de retirer sans délai et sans condition, endéans 48 heures, la requête qu’il avait introduite à la Cour Constitutionnelle pour contester sa déchéance par l’Assemblée Nationale. Logiquement, le délai butoir a expiré hier dimanche 24 avril.

Il lui est rappelé, dans ladite correspondance, que son initiative n’a pas été soumise au préalable aux instances de cette plate-forme politique ni recueilli le visa de son « Autorité morale », le professeur Bahati Lukwebo. Il est signalé par ailleurs à Jean-Kalumba que sa déchéance avait déjà été actée par le gouvernement, qui attend impatiemment qu’il puisse en tirer les conséquences qui s’imposent. Cela fait penser, naturellement, au dépôt de sa démission, en toute sportivité.

On rappelle que l’ex-ministre de l’Economie conteste la validité de la motion de défiance articulée contre lui, au motif qu’elle était entachée d’irrégularité, avec la signature d’un député national qui n’en avait pas qualité. En dépit de cela, la plénière de l’Assemblée nationale était passée outre et avait voté pour sa déchéance de ses fonctions de ministre, en date du mercredi 30 mars 2022. En clair, le blocage se situe autour de son refus de démissionner, ce qui pourrait conduire le chef du gouvernement à l’y contraindre.

Kinshasa, le 22 avril 2022

Transmis copie pour information à :

• Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat

(Avec l’expression de mes

hommages les plus déférents)

Palais de la Nation

à Kinshasa/Gombe

• Honorable Président de l’Assemblée Nationale

Palais du Peuple

à Kinshasa/Lingwala

• Son Excellence Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Hôtel du Gouvernement

(Avec l’expression de ma très haute considération)

à Kinshasa/Gombe

• Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle

à Kinshasa/Gombe

• Camarade Président National statutaire et Autorité Morale du Regroupement politique AFDC-A

à Kinshasa

Au Camarade Jean-Marie KALUMBA YUMA

à Kinshasa/Ngaliema

Concerne: Retrait de votre requête

Camarade,

Les informations en ma possession renseignent que depuis quelques jours passés, vous avez déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle une requête contre votre déchéance en qualité de Ministre de l’Economie Nationale par l’Assemblée Nationale.

Si tel est le cas, je tiens à relever que cette démarche procède alors de votre propre initiative. Dans ces conditions, elle ne peut engager à quelque titre que ce soit le Regroupement politique Alliance des Forces Démocratiques du Congo et Alliés, AFDC-A, dont vous êtes membre effectif en votre qualité de Vice-Président National de l’AFDC ; de surcroit vous a désigné pour faire partie du Gouvernement de l’Union Sacrée de la Nation dirigé par le Premier Ministre, Jean Michel SAMA LUKONDE KYENGE.

Il sied de noter que dans votre démarche de saisir la justice, aucune instance du Regroupement AFDC-A encore moins son autorité morale et président national statutaire, le Sénateur Professeur Modeste BAHATI LUKWEBO, n’a été saisie au préalable ni autorisé cette saisine.

Par ailleurs et ce, à titre de rappel, il vous souviendra certainement que la 47ème réunion du Conseil des ministres présidée par Son Excellence Felix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, Président de la République, Chef de l’Etat, tenu le 1 er avril 2022, a pris acte de votre déchéance par l’Assemblée Nationale.

Eu égard à ce qui précède, le Regroupement politique AFDC-A, par ma personne, vous demande de retirer, dans les 48 heures de la signature de ma présente, votre requête introduite devant la Cour Constitutionnelle.

Au demeurant, au cas où il s’avère qu’une autre plainte, action ou requête serait également initiée devant une juridiction différente que la Cour Constitutionnelle, la présente instruction vaut.

Dans l’entretemps, je vous prie d’agréer, Camarade, l’expression de mes salutations patriotiques.

RUMBU-KAZANG KATUNG Marie-Jacqueline

Présidente Nationale