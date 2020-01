Corruption : la Société civile déterminée à accompagner le chef de l’Etat

Dans le souci d’accompagner le président de la République, Félix

Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son programme de la lutte contre la

corruption, des organisations de la société civile ont mis en place la

synergie : ‘’Le Congo n’est pas à vendre’’. Elle est composée de

l’AETA, RECIC, ODEP, Congo Nouveau, etc. Elle s’est donnée pour devise

: «La corruption est un frein au développement de la RDC,

mobilisons-nous pour la combattre ».

Cette synergie a organisé, le samedi 04 janvier 2020 au centre

catholique Liloba, une rencontre avec de jeunes leaders de différentes

organisations de la société civile, des universités et instituts

supérieurs, etc. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de

l’AETA, Gérard Bisambu, a martelé que pour éradiquer la corruption, le

Chef de l’Etat est appelé à frapper sans état d’âme. Il ne doit y

avoir ni de temps, ni d’espace, encore moins d’immunité, ni surtout de

solidarité politique lorsqu’il s’agit de sanctionner contre la

corruption.

Il y a eu trois communications portant sur la situation globale de la

corruption en RDC, par Ernest Mparare, président de la Ligue

Congolaise Contre la Corruption (Licoco) ; l’engagement de l’église

contre la corruption en RDC par le pasteur Fofana Mpoyo, initiateur du

Mouvement Eglise Contre la Corruption et enfin la présentation du

rapport de l’AETA sur le fonctionnement des antennes de la CENI, par

Parole Mbangama, chargé des programmes de l’AETA.

Dans l’ensemble, la RDC est en mauvaise posture au sujet de la

corruption, dans le monde comme en Afrique. Plusieurs dossiers ont été

soulevés, à savoir Gécamines, FPI, Parc agro-industriel de

Bukanga-Lonzo, redevances logistiques terrestres, Go pass,

réhabilitation du Palais du Peuple pour le sommet de la Francophonie

en 2012, les passerelles sur le boulevard Lumumba à Kinshasa (5

seulement construites sur 12), stade municipaux à Kinshasa, machines à

voter, etc.

Les différents intervenants ainsi que Michel Mvoto du RECIC estiment

que la question de la corruption ne concerne pas seulement la

gouvernance de l’Etat, mais aussi la majorité des citoyens, qui

doivent se l’approprier, de telle sorte que des actions efficaces

puissent amener au changement des comportements. Ils ont souligné que

la société civile ne cherche pas à prendre la place de la justice,

mais plutôt à mettre ses rapports à sa disposition, pour une

exploitation éventuelle.

Au chapitre des recommandations, les participants ont noté que la

corruption est une réalité indéniable en RDC, car érigée en mode de

gestion du pays pendant plusieurs décennies. Il faut une véritable «

révolution » pour s’en débarrasser. Ils ont aussi suggéré qu’il y ait

une révolution dans la gestion du pays, surtout en matière de la

gouvernance financière. Il faut également une révolution du système

judiciaire si l’on veut gagner le pari d’une société exempte de

corruption.

Dorcas NSOMUE