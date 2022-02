Coopération RDC-Etats-Unis : le principe d’intégrité territoriale doit être d’application autant en RDC qu’en Ukraine﻿

Wallace R. Bain, conseiller stratégique au Bureau des affaires africaines, Division Afrique centrale du Département d’Etat à Washington, est formel sur les questions touchant à l’intégrité territoriale d’un Etat. Autant les Etats-Unis d’Amérique sont pour le respect de l’intégrité territoriale de la République Démocratique du Congo (RDC), comme cela est préconisé dans l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba, autant ils sont opposés à la violation de ce principe en Ukraine, à cause de l’invasion de ce pays par les troupes de la Russie. Ce diplomate espère que tous les pays du monde vont se liguer pour condamner cette agression contre un pays souverain. Wallace R. Bain s’est exprimé ainsi, lors d’un point de presse qu’il a animé à la résidence de l’ambassadeur des Etats-Unis, le vendredi 25 février 2022, dans la commune de la Gombe.

En effet, Wallace R. Bain a été envoyé par son pays pour participer, comme observateur, au 10ème Sommet sur le Mécanisme de suivi de l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba sur les Grands Lacs ; sommet qui s’est tenu à Kinshasa, le 24 février dernier. De prime abord, il a souligné que les Etats-Unis d’Amérique sont préoccupés par la question de la stabilité et de l’insécurité à l’Est de la RDC et comprennent évidemment que la difficile et complexe solution à trouver va demander sans doute la coopération de plusieurs partenaires, particulièrement les pays voisins.

Les Etats-Unis engagés dans plusieurs programmes pour la

prospérité et la paix au Congo

A ce niveau, il n’a pas omis d’épingler le rôle majeur que doivent jouer les pays et les institutions africaines, telles que l’Union Africaine (UA) et la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs (CIRGL) pour continuer à discuter et à dialoguer pour résoudre les problèmes africains. A cet sujet, il a noté qu’un des principes-clés préconisé par l’Accord-Cadre d’Addis-Abeba pour résoudre les conflits à l’Est de la RDC et arriver à la paix est le respect de l’intégrité territoriale de la RDC. C’est ainsi qu’il a vraiment regretté qu’au même moment où l’on discutait de ce principe-clé, la Russie le violait en envahissant un territoire souverain, l’Ukraine. Et il a appelé toutes les nations du monde à condamner cet acte de guerre.

Pour ce qui est particulièrement de l’engagement des Etats-Unis en RDC, Wallace R. Bain a signalé plusieurs programmes soutenus par son pays dans le secteur économique et pour un développement transparent. Il a mentionné le «Partenariat Privilégié» entre la RDC et les Etats-Unis. Ce « Partenariat pour la Prospérité, la Paix et la Protection de l’environnement (PPPP) ». Les Etats-Unis ont particulièrement des programmes qui soutiennent l’égalité de sexes, la santé, le climat, la technologie et la sécurité. Pour combattre la corruption, ils soutiennent également la traçabilité des ressources minières extraites en RDC pour qu’elles puissent réellement profiter aux populations.

Avec tous ces programmes, Wallace R. Bain a soutenu que son pays appuie la RDC dans ses efforts d’avancer dans un développement durable et transparent.

SAKAZ