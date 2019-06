Convergence de vues entre Félix Tshisekedi et le représentant de l’ECC﻿

Le président de la République s’est entretenu le lundi 10 juin, à la Cité de l’Union Africaine avec le représentant de l’Eglise du Christ au Congo ( ECC), le Révérend docteur André Bokunda.

Dans un communiqué rendu public par l’ECC, Eric N’senga Nshima, porte-parole de cette église, a indiqué que l’entretien entre les deux personnalités a tourné autour de quelques points essentiels relatifs à la vie de la nation.

On retient que le Président de l’ECC a , au cours de ces échanges, réitéré au président Félix Tshisekedi l’engagement de son église à poursuivre sa démarche de réconciliation et de paix nationale. Une initiative qui a été appréciée par Félix Tshisekedi qui, à son tour, a promis tout son soutien à l’initiative.

Le Révérant docteur Bokanda a encouragé le Chef de l’État à porter une attention particulière sur la situation sociale du peuple congolais, au regard de sa misère grandissante.

Par ailleurs, le président Félix tshisekedi et son interlocuteur se sont accordés sur l’importance de poursuivre les élections locales, même si la préoccupation majeure reste le financement de cette étape du cycle électoral ainsi que le renouvellement de l’actuel bureau de la Ceni, qui est fin mandat.

Rappelons que la question de la formation du gouvernement n’a pas laissé indifférents les deux interlocuteurs. Au regard de son caractère sensible, le représentant de l’ECC a recommandé au Président de la République de privilégier, dans le choix de prochains membres du gouvernement, les critères de notoriété, d’éthique et ceux de l’ équilibre géopolitique.

Pour sa part, Félix Tshisekedi a encouragé l’Eglise du Christ au Congo à continuer à travailler sans relâche dans son rôle stratégique pour la bonne marche de la nation.

Au sortir de la réunion, le premier des protestants congolais s’est dit satisfait de cette rencontre car c’était également une occasion pour lui de présenter ses civilités au nouveau Président de la République.

Il sied de noter que L’Église du Christ au Congo (ECC) est une structure qui rassemble 95 communautés protestantes et évangéliques en République Démocratique du Congo.

Sur le plan intérieur, elle travaille dans les domaines de l’évangélisation, l’éducation chrétienne et la diaconie. Présente et dynamique sur toute l’étendue du pays, l’ECC est socialement visible à travers les temples, écoles, hôpitaux, activités agricoles et de développement.

Sur le plan extérieur, l’ECC envoie des missionnaires et entretient de bonnes relations avec les églises étrangères et organismes chrétiens internationaux. L’ECC voudrait être une église véritablement évangélique, organisée, démocratique, autonome, forte et missionnaire.P.D