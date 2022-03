Contentieux entre la SNEL et une société américaine : les comptes bancaires de la RDC bloqués aux USA﻿

La ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese a échangé avec le Représentant de la République Démocratique du Congo aux Etats-Unis d’Amerique, le professeur Georges Nzongola Ntalaja, le samedi 5 mars 2022, à son cabinet de travail dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Au sortir de l’audience, le prof a Georges Nzongola a souligné que leurs entretiens ont tourné autour de la créance de la dette de la Société Nationale d’Electricité (SNEL) envers une société américaine qui aurait fourni des services à cette dernière.

Selon lui, l’affaire a été portée devant une juridiction newyorkaise qui a fini par trancher en condamnant la RDC par l’entremise de la SNEL. Cette décision met en péril non seulement l’Etat congolais mais aussi les diplomates qui ont juste constaté que même leurs comptes bancaires sont bloqués. Actuellement, ils sont incapables de subvenir à leurs besoins depuis quelques mois.

«Je suis venu voir la ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux pour discuter des cas que nous avons aux Etats-Unis. Il s’agit d’un litige entre la société Snel et une entreprise américaine. Cette société aurait rendu des services à la Snel et elle n’a pas été payée. La Snel a été déférée devant un tribunal fédéral de New York qui a décidé de bloquer tous les avoirs congolais aux Etats-Unis.

Ils ont bloqué notre compte bancaire de la mission et des comptes des individus, c’est-à-dire des comptes des diplomates congolais. La situation a commencé au mois de septembre 2021.

Depuis six mois, les gens n’ont pas accès à leurs comptes bancaires. De même, ils n’ont pas accès à leurs salaires et ils ne peuvent pas payer leurs loyers. La ministre d’Etat nous aide déjà puisqu’elle a engagé un cabinet d’avocats à New York pour suivre cette affaire. Je suis venu seulement échanger avec elle sur le progrès de ce processus. C’est dire que nous devons trouver une solution par laquelle le gouvernement congolais peut payer par échelonnement parce qu’il s’agit des millions de dollars américains.

Il faut qu’on trouve un accord entre nous et cette compagnie pour que le gouvernement congolais puisse commencer à rembourser cet argent petit à petit pour évacuer cette dette. C’est une question qui est du ressort du ministère de la Justice. Nous, nous dépendons de l’assistance du ministère.

Nous sommes très heureux de ce que Mme la ministre d’Etat a déjà fait pour nous. Lorsque nous la verrons à New York pour la conférence d’Onu femmes, nous allons continuer les discussions. Je vais demander à ce que nous ayions une réunion avec le cabinet d’avocats pour que nous discutions de toutes les affaires très pleinement pour que nous ayions une entente avec cette société américaine, a souligné le Représentant de la République Démocratique du Congo aux Etats-Unis d’Amérique, le professeur Georges Nzongola Ntalaja.

Le diplomate congolais vivant aux USA, a en outre renchéri que : « ..le personnel de l’ambassade n’est plus payé. Il vit des contributions des amis. Il n’y a pas moyen de vivre. New York est une ville où la vie est extrêmement chère. On ne peut pas y vivre pendant six mois sans salaires et sans payer le loyer. C’est un problème sérieux », a-t-il conclu. Dorcas NSOMUE MPIA