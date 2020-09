CONNAÎTRE ET COMPRENDRE «RESMED PLUS» :LA RÉSIDENCE MÉDICALISÉE : «MEILLEUR GRAND PAPA» Etienne Tshisekedi wa Mulumba

Sommaire

I. De la Présentation sommaire et de l’environnement chez nous

II. De nos Résidents

III. De votre hébergement

IV. De votre Restauration

V. De notre Service de santé offerts

VI. Du Personnel à votre service

VII. De la Vie active (loisirs)

VIII. De vos visiteurs

IX. De notre facturation.

I. De la Présentation sommaire et de l’environnement chez nous

a) Introduction

La Résidence Médicalisée «Meilleur Grand Papa» Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Resmed Plus, un concept développé par amour.

Un environnement familial, sécurisant, chaleureux, épanouissant et adapté selon vos besoins évolutifs dans le but de favoriser le maintien de votre autonomie pour le reste de vos jours sur terre.

« Personnes du bel âge, choisir la Resmed Plus, c’est choisir de vivre le plus longtemps possible en famille comme l’exige la culture africaine»

Notre vocation :« Avec amour et professionnalisme, nous améliorons la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge surtout, et pour le maintien de leur autonomie ».

La Resmed Plus vous promet l’un des plus beaux panoramas grâce à sa position géographique vers la banlieue de Kinshasa et reconnu pour calme et reposant, ses petits jardins faisant le tour de deux blocs avec au fond un bâtiment R+1 structurée comme suite ;

– Au rez de chaussée ; un restaurant, une buanderie, une cuisine centrale,

– Au niveau 1, vous avez ; le bureau du manager,

2 appartements avec deux chambres + douche et

WC, et cuisine, ce compartiment est conçu ainsi

pour nos visiteurs souhaitant vivre un cours séjour

proche d’un parent qui réside chez nous pour une

raison ou une autre.

Faisant un tour au centre de nos deux blocs de résidents et bâtiment R+1, un environnement vous

fera vivre d’agréables moments sur un bon soleil, en contemplant ; des belles fleurs, une pelouse bien agencée sur les passages et pour un petit réconfort physique deux balançoires flottants sont aussi disponibles, toujours dans ces petits jardins ; Un espace détente en paillotte y est aussi aménagé où vous pourrez relaxer, lire, papoter…

Décidément tout est fait pour un endroit idéal de causerie en famille ou entre résidents.

Allant vers la sortie principale et pour un réconfort physique recommandé, on y trouve d’abord ; une salle de gym avec quelques équipements modernes, un mini complexe sportif pour vous redonner envie de revivre la jeunesse.

b) Aménagement des lieux de la résidence

• Nos chambres ;

• Notre bâtiment R+1 :

— Salle polyvalente (Salle de lavage/ Buanderie, Cuisine restaurant pouvant servir aussi pour; spectacles, réception, réunion y compris connexion internet etc.) pour résidents, employés et visiteurs ;

— Appartements et bureau du manager ;

• Salle de gymnastiques ;

• Mini Complexe sportif ;

• Nos deux paillotes pour causerie ;

• Système de sécurité ;

• Bloc administratif (Nursing, salle d’observation, Laboratoire,

imagerie, salle d’opération, et cabinet du médecin directeur) ;

• Clinique d’urgence pour premiers soins en avant d’être acheminer par notre ambulance a Ntanga Clinique, ou autres structures médicales.

Le tout, accessible aux résidents autonome, à mobilité réduite, aux fauteuils roulants, ainsi qu’aux visiteurs accusant les mêmes conditions.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » … Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement «le Bel Age»

II. De nos Résidents

Qui sont nos Résidents ?

La Resmed Plus, s’adresse :

a) Aux Personnes du bel âge (65 ans et plus) :

• Autonomes, en repos ou convalescents ;

• En légère perte d’autonomie.

• En perte totale d’autonomie.

La Resmed Plus, vous offrent un milieu de vie évolutif.

Vous êtes autonome, mais désirez avoir certains services tels que l’aide au bain ou le rappel pour la médication et bien que réservés aux résidents en perte d’autonomie partielle ou totale, nous sommes en mesure de vous offrir tous ces soins à la carte, sans que vous ayez à faire des multiples déplacements de votre chambre.

Pour les Personnes en perte partielle ou totale d’autonomie, La Resmed Plus, possèdes-en plus des services réguliers, un département des soins primaire en urgence Clinique Urgence Santé avec un personnel qualifié sur place pour donner les soins et services nécessaires non seulement aux Personnes du Bel âge (65 ans et plus) et aussi aux non-résidents.

LA RETRAITE CHEZ NOUS

Notre mission consiste à créer aussi un milieu de vie d’exception, inspirant et chaleureux. Nous désirons ainsi offrir l’opportunité aux personnes retraitées de s’épanouir dans notre résidence confortable, sécuritaire et empreint de liberté, tout en contribuant à la vie et à l’essor de leur communauté.

c. Aux Personnes du bel âge (65 ans et plus) veufs et veuves

Etre veuf, c’est être « vide » : sans le conjoint, on éprouve inévitablement un manque, une absence, une dépossession. Pas aucun doute, a un moment ou à un autre de notre vie, nous serons tous concernés par cette question. Cela ne doit pas être une fatalité, il faut prendre la vie du bon côté. Et c’est chez nous la solution.

La réalité du deuil est très bien connue dans notre société. La souffrance de veuvage, elle, est largement sous-estimée face à l’horreur qu’engendre la mort de l’enfant. Perdre son conjoint, c’est pourtant perdre « sa moitié ». C’est perdre avec elle le quotidien, ses habitudes, sa routine, bien sûr la tendresse et la sexualité partagées, la complémentarité aussi des tâches autant domestiques qu’éducatives avec les enfants, les projets familiaux, etc. La personne veuve se retrouve « seule » dans la vie, malgré ses enfants. Comment continuer à vivre lorsqu’on perd celui ou celle qui cristallise le désir de vivre ? la réponse est chez nous.

La Resmed Plus.

d. Aux Personnes du bel âge (65 ans et plus) en court séjour et convalescence

Vous partez en vacances et êtes inquiet de laisser vos parents qui demeurent avec vous seuls à la maison, vous venez de subir une opération d’un jour et ne vous sentez pas à l’aise de retourner immédiatement chez vous ? Vous désirez simplement faire un essai ? Notre concept de court séjour et convalescence est pour vous.

Notre service de court séjour et convalescence s’adresse spécialement aux Personnes du «Bel Age».

Pour votre rétablissement ou pour profiter d’un moment de répit, choisissez la sécurité à La Resmed Plus. Notre personnel qualifié saura prendre bien soin de vous.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » … Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement «le bel Age»

III. De votre hébergement

Cette résidence de 25 chambres, 2 studios avec chambre +wc douche et Salon, et 2 Appartements, le tout meublé avec un confort d’un hôpital 3 étoiles, est située sur la nationale numéro 1 au quartier Benseke dans la commune de Mont Ngafula, et pour y accéder;

vous pouvez venir soit de la Cité Verte vers le Kongo Central, soit en venant du Congo Central pour Kinshasa et vous y êtes. Chez nous, Chaque chambre ou Appartement meublé bien que modernisé inclut : le service de literie journalier, et aussi, en cas des besoins spécifiques, l’entretien ménager, l’électricité, l’air naturel, l’eau chaude y est à chaque instant, on y trouve aussi, un cabinet de toilette avec douche et WC que nous pouvons adaptés à la perte d’autonomie, une garde-robe de rangement, un système de surveillance, un système d’interphone et d’appel d’urgence relié directement avec la/le réceptionniste.

Nos chambres peuvent être complétées et individualisées par quelques meubles et objets personnels, selon la volonté de chacun.

L’avantage est de permettre à chaque résident de se recréer un environnement rassemblant une partie des effets personnels dont disposait la personne chez elle. Nos chambres, bien qu’équipées, sont aménageables et nous encourageons les proches à ce que chaque pièce soit à l’image de nos résidents.

La Resmed Plus, proposant un véritable lieu de vie, il est tout à fait normal que chaque résident puisse personnaliser sa chambre comme il le désire, nous sommes flexibles.

Faisant de la surveillance médicale notre mission principale, une grande variété de soins et services de santé sont aussi disponibles à la carte, en fonction de vos besoins évolutifs, vous permettant de préserver votre autonomie le plus longtemps possible. Pour s’assurer que tous nos résidents se porte en merveille notre personnel fait le tour de chambres à tous les matins, parce que les résidents doivent s’identifier à l’appel de présence cocher dans un registre. Cette pratique nous permet de nous assurer du bien-être de tous et chacun. De ce fait, ce contrôle nous permet de rédiger un petit rapport individualisé à transmettre au médecin directeur ou autres demandeurs aux cas échéants.

Nous vous recommandons de lire attentivement le paragraphe approprié.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » … Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement «le Bel Age»

IV. De votre Restauration

Une cuisine résidentielle hautement équipée avec; congélateur, réfrigérateur et micro-ondes, ustensiles de cuisine de petites aux grandes bien complet, et cuisinière avec four, pour organiser des repas pour tous et respectant le menu individualisé.

Qualité des repas

Nos repas à la Congolaise principalement sont cuisinés sur place, par notre personnel et nos chefs cuisiniers.

Un chef cuisinier (Madame ou Monsieur) chevronné est présent afin de vous préparer des plats frais et délicieux chaque jour. La Resmed Plus, s’assure que vous ayez des repas équilibrés, et surtout de qualité.

Enfin, pour que manger reste toujours un plaisir, les menus servis dans notre établissement sont analysés en amont par une diététicienne et préparés sur place par notre chef de cuisine. Chaque semaine, l’équipe de restauration cherche à mettre en avant une particularité congolaise et mets en place différents repas à thèmes (Liboke, Lituma, Fufu, Mfumbwua, Mpondu ya linbomdo linbomdo, Mbika, likayabu, mbisi ya mayi, soso ya ko tumba na makala, ntamba, ngulu, Mbizo, madesu, ngaingai etc.…) afin de ravir les papilles de nos chers résidents.

Néanmoins, déjeuner avec ses proches, restant le plus grand des plaisirs, La Resmed Plus, accueille, avec grand plaisir, l’entourage afin d’avoir le bonheur de partager un repas ensemble. Parce que ;

A. La Resmed Plus, nous misons sur la diversité à l’heure des repas. Nous vous proposons des menus variés pour satisfaire les goûts de chacun.

Vous avez plusieurs choix de menus et ce, à chaque repas, et en plus des différents accompagnements. Profitez aussi de nos bars à desserts bien remplis, tout cela à volonté, parce que les fruits, ce n’est pas difficile en RDC, chaque trois mois nous apportes ses merveilles.

Les touristes sont aussi bienvenus et une facturation pour accès à nos différents services est disponible à la demande.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » … Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement « le Bel Age », parce que le bonheur de manger en famille rime aussi avec santé !

V. De nos services de santé offerts

• Services d’alimentation / Nutrition

• Services de surveillance médicale / assistance personnalisée

• Services d’hygiène corporelle

• Installation du matin

• Installation du coucher

• Activités quotidiennes adaptées

• Services d’aide pour personnes en légère perte

d’autonomie

• Services d’aide pour personnes semi-autonomes

• Services d’aide pour personnes ayant une perte

d’autonomie totale

• Soins de beauté (manucure et pédicure)

Vous êtes autonome, mais votre condition exige des soins particuliers ?

La Resmed Plus, vous offre un éventail de soins personnalisés, selon vos besoins :

• Aide à l’alimentation

• Traitements médicaux particuliers

• Aide à l’hygiène

• Accompagnement pour vos activités quotidiennes

• Service de surveillance medicale spéciale

• Installation au levée et au coucher

• Services à la carte

• Et bien plus encore

Un département de soins est installé afin de soutenir les résidents et les non-résidents nécessitant plus de soins ou de services, pour ce faire, et étant une division de NTANGA CLINIQUE, une structure médicale répondant aux besoins de tous en santé est située à quelques minutes de la résidence, l’acheminement sera assuré par nos Ambulances et motos. Nous disposons pour La Resmed Plus des professionnels attentifs pour des soins de qualité.

Chaque résident bénéficie d’un projet des soins individuel pour le maintien et l’amélioration de l’autonomie.

Notre Médecin directeur, les infirmières, les aides-soignantes, les aides médico-psychologiques, le psychologue, les préposés aux résidents, les femmes des chambres, bref, notre personnel, administratif et technique sont à vos côtés pour vous écouter, vous aider et vous accompagner dans votre quotidien en partenariat avec votre médecin traitant, spécialistes…

Un encadrement médical adapté et attentionné Les résidents sont pris en charge par une équipe médicale pluridisciplinaire et permanente. Elle est composée d’un médecin directeur qui passe une ou deux fois par jour, de deux infirmières permanentes pour les journées et les nuits, d’une psychologue qui passe deux fois par semaine, d’aides-soignants, d’aides médico-psychologiques temporaires, et une de nos infirmières s’occupe de service des soins en relation directe avec les familles. Un personnel qualifié est aussi en charge des résidents pendant la nuit. Une clinique d’urgence est ouverte 24h/24 pour premiers soins et des urgences avant d’être acheminé par ambulance chez Ntanga Clinique au cas échéant.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » ... Que

du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement «le Bel Age»

VI. Du Personnel à votre service

a. Personnel à temps plein

• Médecin directeur ;

• Médecin généraliste

• Conseiller en hébergement

• Assistante en gestion ;

• Infirmières auxiliaire et/ou préposés aux résidents

en tout temps s’occupant de notre dispensaire;

• Secrétaire ;

• Chef cuisinier chaque jour ;

• Personnel de maintenance ;

• Préposé à l’entretien ménager

• Préposé aux soins personnels chaque jour

• Sentinelle des nuits et des jours chaque jour

b. Personnel à temps partiel

• Médecins Spécialistes pour leurs visites ou

plus que ça, et selon les besoins une fois par

semaine ou plus que ça, et selon les besoins ;

• Animatrice en loisir deux fois par semaine ;

• Diététicien (ne) ;

• Kinésithérapeute ;

Emplois

Travailler pour La Resmed Plus, c’est d’abord et avant tout faire partie d’une belle et grande famille ! Ici, nous mettons tout en oeuvre pour assurer le bien-être de nos membres.

La Resmed Plus, vous offrent :

• Un environnement de travail gratifiant

• Des défis stimulants

• Un milieu sécuritaire

• Un horaire de travail stable vous permettant de

concilier : travail et vie familiale

• Une formation continue avec un grand potentiel

d’apprentissage

• De nombreuses possibilités d’avancement.

A La Resmed Plus, vous aurez le bonheur de créer

des liens uniques non seulement avec les résidents, mais aussi avec vos collègues. Vous ferez

partie d’une équipe où le respect et l’entraide sont des valeurs importantes. Pour nous, chaque employé, par son apport et son engagement, occupe un rôle important dans le succès de l’entreprise. Car après tout, c’est grâce à notre personnel dévoué que nous pouvons faire la différence dans la vie des « Personnes du Bel âge » !

Vous aimez la compagnie des « Personnes du Bel âge» ?. Vous éprouvez de l’affection et un profond respect pour cette catégorie ? La Resmed Plus, a besoin de vous ! Nous recherchons autant des jeunes dynamiques, à qui l’on se fait une fierté de transmettre notre savoir, que des personnes plus matures, et même retraitées, dont l’expérience est une véritable richesse.

Toute personne ayant à coeur le bien-être des « Personnes du Bel âge» et qui désire s’investir pour leur offrir une belle qualité de vie a sa place dans notre grande famille.

La Resmed Plus, sera en constante évolution et tout un monde de possibilités s’offre à vous !

VII. De la Vie active (loisirs)

a) Loisirs accessibles pour tous

Que vous soyez autonomes ou encore que vous ayez besoin d’aide ou de soins, il est important pour nous que tous gardent une vie active, dans la mesure de leur capacité. C’est pourquoi La Resmed Plus, vous offre plusieurs loisirs et activités variés, accessibles et adaptés à tous types de nos résidents.

A La Resmed Plus, la retraite est le début d’une nouvelle vie et nous veillons à ce que nos résidents s’y épanouissent à travers une vie active, peu importe leur condition !

b) Diversité des loisirs

Jeux de dames, jeux de 6, jeux de petits ballons, balançoires, peti tennis et mini-basket ne sont que quelquesunes des activités que vous propose le concept de vie dans notre Résidence.

La Resmed Plus, s’entoure également de professionnels extérieurs, à même d’intervenir afin de pouvoir proposer, aux résidents qui le désirent, différents services tels que la coiffure, la pédicure, des masseurs kinésithérapeutes, des séances gymnase et autres spécialistes, sur rendez-vous.

Vous désirez profiter de la compagnie de vos petits-enfants et autres membres de famille ? Ils peuvent venir vous visiter en tout temps pour partager ces moments de détente avec vous, sans avoir à débourser pour ces activités ! A La Resmed Plus, nous encourageons ces précieux instants en famille.

Bénéficiez aussi de conférences, de séminaires et de spectacles, dans le confort de votre résidence. Toutes ces activités sont comprises dans le prix de votre hébergement.

Même avec tous ces services et loisirs, La Resmed Plus, demeure abordable pour tous par respect du vocable historique : Le Peuple D’abord.

A la carte, nous proposerons par moment quelques promenades en bus vers les différents lieux touristiques de Kinshasa et ses bans lieux (Maluku, Kinkole, Nsele, jardin botanique de Kinsantu, Gare Centrale de Kinshasa, marchés de Kinshasa et autres…)

Adapter nos différentes activités aux goûts et aux capacités des résidents reste une de nos priorités. Pouvant être réalisées dans nos appartements ou en chambre, dans notre salle polyvalente, ou dans notre jardin lorsque le temps le permet, les familles et amis y sont les bienvenus pour partager d’agréables moments de convivialité.

c) Comités de résidents

Il est très important pour nous que nos résidents puissent s’impliquer dans la vie quotidienne de leur lieu de Résidence.

Car qui de mieux placés que vous pour décider des activités auxquelles vous désirez participer ?

C’est pourquoi à toutes les années, nous prévoyons qu’il se tienne une assemblée générale durant laquelle un comité de résidents est élu. Composé de 6 à 10 personnes, ce comité représente l’ensemble des résidents et voit, en collaboration avec la direction ainsi qu’avec

la/le responsable en animation, à ce que les loisirs et la vie à l’intérieur de la résidence soient au goût des résidents.

Ces comités permettent aux résidents de s’investir activement dans leur vie sociale et sont une opportunité d’exprimer leurs besoins. Grâce à ces comités, nous sommes informés de vos attentes et nous pouvons ainsi sans cesse améliorer votre milieu de vie.

La Resmed Plus, un véritable « Chez-soi » … Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement « le Bel Age»

VIII. De vos visiteurs

À toute heure du jour et de la nuit, les visiteurs doivent s’identifier à l’accueil avant d’avoir accès à la résidence.

Le personnel de la réception communique ensuite avec le résident demandé pour obtenir son autorisation pour une visite de courte durée ou longue durée.

Avec du personnel 24 heures sur 24 et la présence d’une réceptionniste en tout temps, La Resmed Plus vous offre un environnement sûr et paisible. Vous pouvez vaquer à vos occupations en toute tranquillité, nous sommes là pour veiller à votre sécurité.

Notre objectif est de maintenir l’autonomie de chacun le plus longtemps possible, tout en développant une vie sociale riche et dynamique pour le bien-être de tous.

Nos responsables des loisirs, en collaboration avec le comité des résidents et la direction, choisissent et adaptent les multiples activités quotidiennes afin que tous puissent y accéder.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » … Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement «le bel Age»

IX. Service des soins à Domicile pour Personnes du «Bel Age, 65 ans et Plus»

Pour être toujours et d’avantage plus proche des personnes du Bel âge, nous offrons le service des

soins à domicile exclusivement pour cette catégorie des personnes. A cet effet,et avec nos équipes des professionnels et nos équipements ultra moderne, nous transformons les domiciles de nos patients en Résidence Médicalisée en respect de notre leitmotiv :

«Resmed Chez Nous comme Chez Vous»

Le tout, pour assurer une surveillance médicale en tout temps.

Resmed Chez Nous Comme Chez Vous. Pour votre confort à domicile, profitez de nos services avec l’aide à la personne du Bel âge 65 ans et Plus.

Notre équipe s’occupe de l’entretien intérieur et extérieur de votre habitation pour faire de votre environnement : Une Résidence Médicalisée Chez

vous. Profitez de notre Bouquet : «Bel Âge Service».

Faites votre Choix pour un devis personnalisé.

Resmed vous donne l’assurance de son accompagnement en vous aidants sur vos choix effectués sur son Bouquet «Bel âge service» pour la Resmed chez vous.

Pour y parvenir, voici les différentes étapes à suivre

Pour les soins à domicile avec une facturation au cas par cas :

Première Étape:

– Déplacement équipement Resmed pour première consultation et premiers soins avec prescription médicale;

Deuxième Étape:

– Examens paracliniques et déplacement de l’équipe pour interprétation;

Troisième Étape:

– Définition des besoins ( Bouquet Bel âge Service) pour une surveillance médicale;

Quatrième Étape :

– Elaboration d’un calendrier de suivi pour la surveillance médicale et affectation de l’équipe Resmed au domicile du patient;

X. De notre Répertoire des couts

La Resmed Plus, offre un vaste éventail des chambres et appartements. Tous nos loyers incluent :

• Le forfait repas honorant les prescrits du médecin et suivi par notre nutritionniste ;

• Le service de literie chaque jour le matin et chaque

fois aux besoins ;

• L’entretien ménager chaque jour le matin et le soir, et chaque fois aux besoins ;

• Dans la salle polyvalente Plusieurs chaines des TV locales sont disponibles par captage câblodistribution;

• L’électricité, l’eau chaude ;

• Douche et WC privée ;

• Un système de surveillance par camera individualiser

pour toute nos chambres et appartements ;

• Un système d’interphone et d’appel d’urgence relié directement avec la réceptionniste 24h/24 ;

• L’ameublement de base inclus avec (table, chaise,

grands garde-robes, lit médicalisé ou ordinaire) ;

• Un dispensaire Urgence santé et service ambulancier

• Toutes les commodités de la résidence et plus encore!

• Les soins et services sont offerts en option, à la carte et aux couts abordables.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » … Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement « le Bel Age»

Pour être admisible il faut lire et comprendre le contrat et le reglement d’ordre intérieure de LA RESMED, avant signature.

La Resmed Plus, Un véritable « Chez-soi » ... Que du plaisir pour avoir atteint et vivre pleinement « le bel Age».