Confondant ses relations avec les fonctions de Chef d’Etat : Katumbi verse dans l’amalgame

Les premières déclarations de Moïse Katumbi dans les médias ont plus

créé la confusion qu’éclairé la lanterne de l’opinion, qui reste

partagée par ses prises de position contraires aux idéaux de Lamuka et

révélant ses vraies intentions sur la scène nationale.

En effet, pour avoir perdu le pied sur le sol congolais, le président

d’Ensemble ne lésine pas sur les moyens pour récupérer sa gloire

perdue mais surtout pour s’imposer comme le leader incontesté de

l’opposition qu’il veut constructive, c’est-à-dire proche des

positions de la coalition FCC-Cach.

CONFUSION

Mais dans la démarche, le leader d’Ensemble se trompe de cible, car

il confond en plein jour ses anciennes relations avec Félix Antoine

Tshisekedi et son nouveau statut de Président de la République. Ce

statut particulier l’oblige, en effet, à être au-dessus de la mêlée et

à ne dépendre d’aucun camp politique, fut-elle la coalition FCC-Cach.

C’est malheureusement dans ce jeu que Moïse Katumbi veut ramener le

Chef de l’Etat en parlant avec nostalgie de leurs « amitiés ». Certes,

ils peuvent avoir « dealer » avant les élections mais dans le nouvel

environnement politique, il doit se réserver de privatiser le pouvoir

du Chef de l’Etat, quand bien même Félix-Antoine Tshisekedi s’est

montré loyal en appuyant sur la pédale d’un processus de décrispation

gelé à souhait sous l’ancien régime.

OPPOSANT SUI GENERIS

C’est ainsi que sans respecter le droit de réserve dû à sa position

d’opposant, Moïse Katumbi se présente comme un « Conseiller spécial du

Chef de l’Etat » et n’hésite pas à lui offrir ses services au travers

des conseils bien ajustés pour améliorer la gestion des affaires

publiques. Dans ses recettes ramenées de l’Europe, il fait des

recommandations quant à la conduite à prendre vis-à-vis de la gestion

des comptes de l’Etat pour lesquels il propose un audit.

Sans être aux affaires, Katumbi agit désormais dans les rangs de

l’opposition pour le compte du Gouvernement. Une position alambiquée,

très critiquée au sein de Lamuka, où les sociétaires ne jurent que sur

une nouvelle réunion des cinq mousquetaires pour rectifier le tir.

Cependant, en bon expert des affaires publiques, il conseille : « A

présent, le conseil que je donnerais au Gouvernement serait de

procéder à un audit approfondi des comptes de l’Etat et des sociétés

publiques ».

Il ne s’arrête pas en si bon chemin pour livrer à la coalition

FCC-Cach quelques recettes pour financer le Gouvernement et soutenir

la lutte contre la corruption, dégainant, comme à ses habitudes,

contre les agents publics véreux et les mandataires publics qui

s’enrichissent sur le dos des populations.

ELOGES DES 100 JOURS

Même feu Etienne Tshisekedi luttant contre le régime dictatorial de

la Deuxième République n’avait jamais fait autant d’éloges au maréchal

Mobutu Sese Seko : « Du point de vue de la justice et du droit, les

progrès sont patents ». Et ce, au moment où même le Front commun pour

le Congo en instance de négociation avec le Cap pour le changement

pour la formation du Gouvernement ne s’est pas donné la peine de

peindre avec une telle beauté les 100 jours dont les chantiers ne sont

pas encore parachevés, ni les institutions n’ont commencé à

fonctionner de manière à faire avancer le pays.

Car, à ce jour, Félix Tshisekedi n’a libéré que qu’un échantillon de

ce qu’il envisage faire en faveur des populations en attente de la

matérialisation de ses promesses électorales. Pendant ce temps, la

coalition FCC-Cach éprouve de la peine pour se doter d’un programme

gouvernemental de consensus, désigner ses animateurs et impulser le

changement.

LA SENTINELLE DE CACH

Mais, pour le Coordonnateur de Lamuka plébiscité « sentinelle » de la

coalition FCC-Cach, le train est déjà sur les rails après les «

élections-nominations » qu’il tient à regarder désormais dans le

rétroviseur plutôt que de les utiliser comme une arme pour réclamer la

vérité des urnes. Une attitude qui intrigue les partisans de Martin

Fayulu. Ces derniers se sentent trahis alors que le président

d’Ensemble apporte sa caution à la coalition FCC-Cach dont il fustige,

à peine, l’attelage, s’alignant insidieusement derrière la position

des chancelleries occidentales et leurs Gouvernements qui, on le sait,

n’agissent qu’en fonction de leurs intérêts et non de la compassion

qu’éprouve Katumbi pour les pauvres populations congolaises.

Le même zèle étonnant est déployé quand il parle des 100 jours de

Félix Tshisekedi dont il se refuse faire un bilan avant de dérouler

tous les exploits du Chef de l’Etat durant ces trois derniers mois.

Alors que Martin Fayulu continue à galvaniser les foules contre la

coalition FCC-Cach, Moïse Katumbi observe que « la décrispation est en

cours, la libération des prisonniers politiques, la fermeture des

prisons des services de renseignements, le retour des exilés, la

restitution de leur passeport… ». Un chapelet récité pour la

consommation du nouveau Chef de l’Etat qui s’est donné le pari de

ramener au bercail toutes les brebis perdues du Congo.

EBLOUI

Pour sa part, marqué positivement par le geste d’octroi de son

passeport congolais et l’annulation de différentes poursuites

judiciaires, Moïse Katumbi n’hésite pas à remercier, en des termes à

peine voilés, son bienfaiteur qui n’est autre que le Président de la

République. Alors que sur Radio France Internationale, le samedi 01

juin, le porte-parole du Chef de l’Etat a démontré que ce dernier ne

s’occupait pas de toutes les affaires d’octroi de passeport aux

personnalités, fussent-elles politiques.

C’est ainsi qu’alors que les nuages demeurent sombres entre

l’opposition et le pouvoir, le président d’Ensemble précède le

protocole d’Etat et se fait inviter auprès du Chef de l’Etat. « Un

jour, nous serons bien obligés de nous voir pour parler de l’avenir du

pays et des aspirations de sa population », confie-t-il à Jeune

Afrique.

MEIN KAMPF

Tout en saluant l’avènement de Félix Antoine Tshisekedi à la tête du

pays pour un mandat de cinq ans, Moïse Katumbi révèle, entre les

lignes, que son vrai combat n’est pas « politique », malgré sa

promesse d’un safari dans les provinces et la création d’un grand

parti politique autour de la plateforme « Ensemble pour le changement

».

Le combat de sa vie et des générations qui lui succéderont est «

financier ». Voici une cause qui lui tient à cœur et qui tourne, une

fois de plus, autour des espèces sonnantes et trébuchantes. Lui qui

avait décidé urbi et orbi, après son départ du Gouvernorat, de ne plus

faire la politique avant de rêver succéder à Joseph Kabila.

LEVEE DES BOUCLIERS

Son combat, comme l’avait écrit Adolphe Hitler, c’est la récupération

du patrimoine de Katanga Mining Company. Pour ce challenge, il est

prêt à tout, en témoignent ses déclarations qui constituent une

véritable levée de boucliers et promettent la poudre plutôt que la

paix.

« J’ai travaillé toute ma vie pour cette entreprise, que j’ai fondée

en 1997. C’est le patrimoine de mes enfants, et je ne vais sûrement

pas me laisser dépouiller ! Ce n’est pas un vulgaire petit escroc,

dont je ne citerai même pas le nom, quelle que soient les complicités

dont il a bénéficié, qui va réussir à faire croire que ma société lui

appartient et faire main basse sur ses actifs. Ce n’est pas sa

société, c’est la mienne, puisqu’elle ne m’a jamais été payée. La Cour

d’appel de Paris – ce monsieur est français – m’a donné raison. Et la

justice passera, soyez-en sûr », a-t-il déclaré sous un ton sec à

Jeune Afrique.

TRAFIC D’INFLUENCE

Dans ce contexte, le rapprochement forcé avec le FCC-Cach alors que

la ligne politique de Lamuka reste ferme ne serait-il pas dû à ces

intérêts qui ne manqueront pas de briser l’élan des investisseurs

étrangers vers les concessions minières congolaises dès lors que les

pouvoirs publics seraient tentés de retomber dans le piège d’un remake

suicidaire de la politique de zaïrianisation de triste mémoire.

Ce que l’ancien gouverneur du Katanga oublie est que le Congo est

membre de l’Ohada. Par conséquent, les motivations politiciennes sur

fond de trafic d’influence ne suffiront pas pour contraindre les

acquéreurs de Katanga Mining Company, après des années d’exploitation

et d’investissements, de quitter les champs miniers où ils déploient

des activités en faveur de la création des emplois et de la

mobilisation des recettes publiques.

Les propos de Moïse Katumbi visent plus de 2000 agents et plus de

7000 dépendants dont l’avenir est menacé par les relents financiers

d’un opérateur politique qui, en même temps, fait l’étalage des

conditions sociales difficiles de ses anciens administrés.

TRAFIC D’INFLUENCE

Comme on le voit, le combat du leader d’Ensemble est moins politique

comme Martin Fayulu le démontre mais plus financier car il faut coûte

que coûte reprendre la mainmise sur les mines du Katanga, en

brandissant à qui veut l’entendre ses relations avec l’actuel Chef de

l’Etat. Une attitude qui frise le trafic d’influence et la trahison

pour le camp de Martin Fayulu mis en porte à faux dans leur combat

pour la vérité des urnes.