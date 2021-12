Conférence mondiale sur la lutte contre la corruption : la ministre de la Justice et le Coordonnateur de l’APLC en Egypte﻿

Plusieurs pays membres des Nations -Unies prennent part à la Conférence des Nations Unies contre la Corruption depuis le lundi 13 décembre 2021, à Charm el-Cheikh, en Egypte. La République Démocratique du Congo est représentée par la ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, ainsi que le Coordonateur de l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC), Thierry Mbulamoko. Elle prendra fin le 17 décembre 2021.

Cette rencontre internationale ayant pour objectif de réfléchir sur les mécanismes à mettre en place pour éradiquer ce fléau qui met à mal le monde, réunit plus de 2000 personnes représentant des gouvernements, des organisations régionales et intergouvernementales, la société civile, des universités et le secteur privé.

La cérémonie d’ouverture était présidée par la Directrice exécutive de l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), Ghada Waly. Dans son allocution, elle a fait savoir à l’assistance que pour vaincre la corruption endémique dans nos sociétés, il est important de se focaliser sur le changement fondamental des mentalités qui doit avoir comme soubassement le rejet total de la corruption à tous les niveaux.

Dans un message en vidéo-conférence, le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, a indiqué que cette conférence est une occasion de renforcer la coopération et accélérer l’action mondiale contre la corruption. Il s’est exprimé en ces termes : « Redonnons espoir et restaurons la confiance dans les institutions. Il est maintenant temps d’agir pour un avenir plus sûr, plus prospère et plus juste», a-t-il martelé.

Face à la pandémie du Covid 19, il y a nécessité de mener des réflexions qualitatives sur cet aspect des choses, où certains entreprises, institutions du secteur financier de nos états sont obligés de travailler à distance. Pour gagner ce pari, les participants doivent réfléchir sur les voies et moyens de faire avancer l’action par le biais de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC) et mais aussi renforcer les réponses d’intégrité à la pandémie de Covid-19.

Lutte contre la corruption : la RDC sur la bonne voie

Pour sa part, la ministre d’Etat, ministre de la justice, Rose Mutombo Kiese a axé son intervention sur la nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption adoptée nouvellement en République Démocratique du Congo.

Elle a fait savoir aux participants que le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans le cadre de la définition des politiques efficaces et coordonnées en vue de prévention de la corruption, une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption a été adoptée en RDC tout en intégrant les recommandations issues des états généraux.

Elle a, à cette occasion, félicité l’Agence Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption ainsi que et l’Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique Professionnelle, qui ont réussi, avec le concours d’experts d’autres institutions et structures, à revisiter ladite stratégie dans les différents axes à savoir la prévention, la détection, la répression et la coopération internationale.

Dorcas NSOMUE MPIA