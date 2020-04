Condoléances de la diaspora de l’UDPS

A son excellence M. Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo,

Président de la République Démocratique du Congo ,

A Kinshasa Ngaliema/RDC

Excellence Monsieur le Président,

C’est avec une très grande consternation que nous, les représentants de l’Union pour la Démocratie et le Progrès Social à l’extérieur, avons appris la triste nouvelle de la disparition de Monseigneur Gérard Mulumba Kalemba, chef de la Maison Civile du Chef de l’Etat. Ce décès constitue une perte énorme non seulement pour la famille mais aussi et surtout pour la République en ce moment crucial de la vie politique de notre pays. Nous saisissons cette occasion, Excellence Monsieur le Président, pour vous assurer de notre indéfectible soutien en ce moment difficile et vous présentons nos sincères condoléances.

Pour le Conseil des Représentants du Parti à l’Extérieur :

1. Allemagne : Muana-Nzolo Tshisuaka, Président Fédéral et Représentant

2. Australie et Océanie : Serge Kanyuka, Président Fédéral et Représentant

3. Belux : Honoré Katende, Président Sectionnaire Flandre (Mandaté par le Représentant Dr. André Kabanda Kana)

Cibangu Civuadi ; Vice-Président Sectionnaire Flandre

(Mandaté par le Représentant Dr. André Kabanda Kana )

4. Canada : Marc Kapend, Président Fédéral et Représentant

5. France : Alexandre Ngyekama Kiyedi, Président Fédéral et Représentant

6. Italie : Jean-Jacques Diku, Président Fédéral et Représentant