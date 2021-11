COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN DU PRÉSIDENT BIDEN AVEC LE PRÉSIDENT TSHISEKEDI DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Le président Joseph R. Biden s’est entretenu avec le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo (RDC), président de l’Union africaine (UA), en marge du G20. Les deux leaders ont discuté de l’engagement commun des États-Unis et de l’UA à faire progresser la sécurité sanitaire mondiale et à mettre fin à la pandémie de la COVID-19 partout dans le monde. Ils ont aussi discuté de l’accord entre Moderna et l’UA, facilité par les États-Unis, de porter à 110 millions les doses de vaccin disponibles pour l’UA à un rythme accéléré. Cela vient s’ajouter aux 63 millions de doses de vaccins que les États-Unis ont déjà envoyées à l’Union africaine. En outre, davantage de doses données par les États-Unis sont livrées chaque semaine.

Les deux leaders ont aussi discuté de l’importance de protéger la forêt tropicale du Bassin du Congo, qui est la deuxième plus grande forêt vierge tropicale du monde, afin d’atteindre l’objectif mondial de réduire à zéro les émissions nettes de carbone d’ici 2050. Le président Biden a salué les efforts du président Tshisekedi visant à promouvoir la transparence, à lutter contre la corruption et à respecter les droits humains sur la manière dont laquelle la RDC gère ses immenses ressources naturelles. Ils ont aussi discuté des efforts du président Tshisekedi en tant que président de l’UA pour promouvoir la paix et la sécurité en Afrique, y compris le besoin de résoudre la crise croissante en Éthiopie et de rétablir le gouvernement de transition dirigé par des civils au Soudan.