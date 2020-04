COMMUNIQUÉ du parlement

A l’initiative des Présidents des deux chambres du Parlement, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Sylvestre Ilunga Ilunkamba, a été reçu ce lundi 27 Avril 2020 au Palais du peuple par Alexis Thambwe Mwamba et Jeanine Mabunda Lioko, en présence des Honorables Marie-Claire Alfani et Eric Rubuye, respectivement Questeurs à l’Assemblée nationale et au Sénat. Les échanges entre les trois chefs de corps ont porté sur :

1- Les arriérés de paiements depuis le mois de Février 2020 dans les différentes institutions publiques électives dont l’Assemblée nationale, les assemblées provinciales, le Sénat ainsi que certaines préoccupations de la fonction publique notamment le corps médical engagé dans la lutte contre le Covid 19. Cette situation est essentiellement due au ralentissement des activités et à la réduction des imports exports, du fait de la pandémie à Coronavirus Covid 19. Ceci entraine inéluctablement une révision des prévisions budgétaires et notamment du taux de croissance qui passerait au négatif. Le gouvernement envisagerait ainsi un collectif budgétaire. 2- La situation des retards de paiement dans les assemblées provinciales et les gouvernorats a également été abordée. Il a été question des urgences rapportées par les gouverneurs Jean Bamanisa de l’Ituri, Theo Kasi du Sud Kivu et Carly Nzanzu du Nord Kivu qui sont confrontés à la double menace sécuritaire et sanitaire et qui font face à l’absence de fonds minima de soutien. 3- Au regard du fait que les personnes âgées sont les plus vulnérables face au Covid 19, les deux Présidents du Parlement ont attiré l’attention du Premier Ministre sur la nécessité d’accorder une attention particulière au SESOPA des députés honoraires mais aussi de tous les pensionnés, qui vivent pour la plupart, dans la précarité. 4- Les Présidents des deux chambres ont relayé au Premier Ministre les inquiétudes des médecins, infirmiers, ambulanciers engagés dans l’équipe de riposte donc aux premières lignes de la lutte contre le Covid 19, qui mettent leur vie en danger pour sauver les populations et dont l’»encadrement» en termes d’équipement de protection et de prime de risque devrait être proportionnel au danger auquel ils sont quotidiennement exposés. 5- Compte tenu de l’abondance des sujets et dans l’optique d’avoir plus de clarté pour ce qui est de la question des arriérés, il a été convenu de mettre sur pied une petite équipe tripartite Assemblée nationale-Sénat-Gouvernement, chargée de clarifier la situation et d’assurer le suivi des recommandations qui en découleront. 6- Le Premier Ministre et ses hôtes ont également abordé la question des différentes lois en attente de ratification et aussi des lois d’application de l’Etat d’Urgence sanitaire proclamé par le Chef de l’Etat. 7- Les deux Présidents du Parlement ont réitéré leurs encouragements au Gouvernement réuni autour du Président de la République, pour les efforts fournis dans la lutte contre la pandémie et se sont engagés à accompagner efficacement ces efforts en tant que de besoin. L’Assemblée nationale et le Sénat vont continuer les missions de production législative et de contrôle parlementaire qui sont les leurs.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, était accompagné pour la circonstance par le Vice Premier Ministre du Budget Baudouin Mayo, du Ministre des Finances Sele Yalaghuli et du Ministre en charge des relations avec le Parlement Deo Nkusu.

Fait à Kinshasa,

le 28 avril 2020.

Pour le Bureau de l’Assemblée nationale,

L’honorable Rapporteur Célestin Musao Kalombo