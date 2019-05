Communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale

Le Ministère des Affaires Etrangères et Intégration Régionale de la République Démocratique du Congo présente ses compliments aux Missions Diplomatiques, Postes Consulaires et Organisations Internationales à Kinshasa et a l’honneur de les informer des obsèques de feu Tshisekedi wa Mulumba Etienne, ancien Premier Ministre et père du Président de la République, qui se dérouleront comme suit :

• Jeudi 30 mai 2019 : Arrivée de la dépouille mortelle ;

• Vendredi 31 mai 2019 : Exposition au stade des Martyrs de la Pentecôte

• Samedi 1er juin 2019 : Inhumation.

Le Ministre des Affaires Etrangères et Intégration Régionale de la Répubique Démocratique du Congo saisit cette occasion pour renouveler aux Missions Diplomatiques, Postes Consulaires et Organisations Internationales à Kinshasa les assurances de sa haute considération.

Kinshasa, le 21 mai 2019

Aux Missions diplomatiques, postes consulaires

et organisations internationalesA Kinshasa