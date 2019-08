COMMUNIQUE DU FCC

Le Front Commun pour le Congo salue la publication du Gouvernement de coalition intervenue ce 26 août 2019, et se félicite de l’aboutissement heureux du partenariat entre le plateformes FCC et CACH, désormais en coalition gouvernementale effective.

Le FCC se réjouit à cet égard, du sens élevé de patriotisme de deux leaders de la coalition, Son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine TSHISEKE’DI TSHILOMBO et le Camarade Joseph KABILA KABANGE, son Autorité Morale. Il appelle toutes les parties prenantes à préserver les acquis de cette alternance, au premier chef, la paix et la stabilité politique.

Le FCC exprime sa pleine satisfaction, au regard des promesses tenues quant à la représentation qualitative et quantitative de la femme et de la jeunesse, dans les propositions qu’il a faites, et réitère sa volonté de poursuivre l’effort entrepris dans le cadre du processus entamé du renouvellement de la classe politique à travers le respect permanent du genre.

Le FCC présente ses vives et chaleureuses félicitations à la nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le Premier Ministre Sylvestre ILUNGA ILUNKAMBA, et invite le peuple congolais à soutenir ce Gouvernement d’autant qu’il a pour vocation de traduire en acte les dividendes sociales de l’alternance pacifique et par conséquent, de répondre concrètement aux nombreuses attentes de la population congolais.

Fait ce lundi 26 août 2019

Pour le Front Commun pour le Congo

Prof. Néhémie Mwilanya Wilondja

Coordonnateur National