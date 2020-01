COMMUNIQUE DE L’ETAT-MAJOR GENERAL

L’Etat-Major Général des FARDC porte à la connaissance de l’opinion tant Nationale qu’Internationale que les Forces Armées ont pour mission de protéger l’Indépendance Nationale et I’intégrité Territoriale, de sauvegarder la sécurité et la paix, et de manière particulière, de maintenir la tranquillité et l’ordre public dans les camps militaires.

A cet effet, l’Etat-Major Général met en garde toutes les familles militaires qu’il exhorte à ne pas se laisser manipuler par des associations ou groupes de pression dont l’objectif principal est de salir notre Outil de Défense par l’organisation des marches et autres réclamations alors que l’armée est apolitique et n’est pas affiliée à un quelconque syndicat en République Démocratique du Congo.

L’Etat-Major Général précise, en outre, que conformément aux lois de la République et aux textes qui régissent l’organisation et le fonctionnement des FARDC, la réforme des FARDC a placé le militaire et sa famille au centre de toutes les préoccupations et l’Etat Congolais s’attèle à l’amélioration des conditions sociales et professionnelles des militaires et de leurs familles.

L’Etat-Major Général des FARDC avertit donc que tout militaire dont la famille sera identifiée dans les activités illégales projetées le 14 janvier 2020 par des inciviques sera chassé du camp militaire et répondra de cela devant les services compétents.

Fait à Kinshasa, le 10 janvier 2020

Le Porte-parole des FARDC

KASONGA CIBANGU Léon-Richard

Général Major