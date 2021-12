Cinq diplomates congolais à la Cité de l’UA

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience hier jeudi 16 décembre 2021 à la Cité de l’Union Africaine, cinq diplomates congolais qu’il venait de nommer récemment à des postes de responsabilité à l’étranger. Il s’agit d’Isabelle Tshombe, ambassadeur en France, François Balumene, ambassadeur en Chine, Gilbert Maya Nadina, ambassadeur en Côte-d’Ivoire, Nzongola Ntalaja, Représentant permanent aux Nations Unies et Paul Empole Losoko Efambe, Représentant permanent auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

Selon Ileka Atoki, Directeur de cabinet du vice-premier ministre et ministre des Affaires Etrangères, qui a fait la restitution de cette rencontre à l’intention de la presse présidentielle, « Le Président de la République a saisi cette occasion pour prodiguer un certain nombre de conseils aux diplomates et leur préciser en même temps sa vision en termes de relations diplomatiques, qu’il compte entamer non seulement sur le plan bilatéral mais aussi sur le plan multilatéral ».

Selon la même source, des questions liées au bon fonctionnement du ministère des Affaires Etrangères étaient également à l’ordre du jour, par ces temps où le Chef de l’Etat est manifestement engagé dans la politique de renouvellement du corps diplomatique congolais depuis le 22 octobre de l’année en cours.

L.P.