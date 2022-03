Chinchards : la Namibie accorde un nouveau sursis à la RDC

Alors qu’on croyait avoir mis une croix sur le dossier relatif aux poissons chinchards que devait pécher la RDC dans les eaux profondes namibiennes l’année passée, le ministre de l’Economie, Jean-Marie Kalumba, a été saisi par une correspondance de son collègue de Namibie accordant un nouveau sursis à la RDC pour récolter 27.300 tonnes de chinchards non capturés en 2021. Ce délai concerne la période allant du 7 mars 2022 au 31 décembre 2022.

Par ailleurs, le ministre namibien, Derek Klazen, précise que cette fois-ci aucune prolongation ne sera accordée au cas où la RDC n’épuiserait pas son quota de pêche. « En vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 33 de la loi de 2000 sur les ressources marines, j’accorde, par la présente au gouvernement de la RDC, le droit de récolter à des fins commerciales les 27.300 tonnes métriques non capturés du quota de poissons chinchards pour la période 2022… il est prévu qu’à la fin de la saison de pêche, mon bureau soit informé sur les tonnes métriques de poissons réellement péchés et le solde, le cas échéant. Le quota garantit que les chinchards doivent être pêchés au plus tard le 31 décembre 2022 car aucune prolongation ne sera accordée… », Peut-on lire dans cette correspondance adressée au ministre de l’Economie de la RDC.

On se rappelle que tout est parti du bras de fer entre le gouvernement et les importateurs des produits vivriers qui, délibérément, refusaient de baisser les prix des surgelés et ont recouru aux pratiques de la rétention des stocks afin de créer une rareté des produits et une spéculation sur le prix. Une pratique dangereuse qui a entrainé la surchauffe sur le marché au moment où on s’approchait des festivités de fin d’année.

Pour stopper cette hémorragie, le gouvernement congolais avait négocié directement avec la Namibie, l’année passée, pour un quota de pêche des chinchards à mettre à la disposition des importateurs congolais, de manière à ramener à la baisse les prix de ce produit de première nécessité largement consommé à Kinshasa. Cet approvisionnement d’urgence avait pour but de ne pas exposer la population à un risque de pénurie causé volontairement par certains importateurs.

Malheureusement, le processus a connu plusieurs obstacles qui ont fait que la RDC ne soit pas en mesure de récolter les chinchards dans le délai. Il s’est posé un retard dans le décaissement des fonds (6 millions de dollars débloqués en novembre 2021). D’ailleurs, renseignent des sources proches du dossier, les autres opérations de pêche qui devraient s’en suivre attendent jusqu’à ce jour un financement.

Il est donc possible pour la RDC de pêcher la totalité de son quota, à condition que les fonds soient décaissés dans le meilleur délai. De son côté, le ministère de l’Economie assure que les produits importés seront vendus à des prix abordables, accessibles aux bourses modestes.

Perside Diawaku

Ministère de la Pêche et de la Marine

Cabinet du Ministre

S.E. Jean-Marie KALUMBA YUMA

Ministre de l’Economie de la République Démocratique du Congo, DRC

Boulevard du 30 juin/

Kinshasa-Gombe

Immeuble du Gouvernement, Place Royale

Objet : DROIT DE RECOLTE A DES FINS COMMERCIALES : QUOTA DE POISSONS CONGELES

Référence est faite à l’objet susmentionné.

La présente lettre a pour objet de vous informer que la République Démocratique du Congo, fait partie des pays qui se sont vu octroyer un Quota de 27 300 Mt de poissons Chinchards congelés en 2021 pour lequel le paiement a déjà été effectué dans les délais impartis par le biais de la vente aux enchères et dont aucun débarquement n’a été effectué pendant la saison de pêche 2022 et expirant le 31 décembre 2022.

En conséquence, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par l’article 33 de la loi de 2000 sur les ressources marines (loi n°27 de 2000), j’accorde par la présente au gouvernement de la RDC le droit de récolter à des fins commerciales les 27 300 tonnes métriques non capturés du quota de poissons Chinchard congelés pour la période 2022, ceci prenant cours à partir du 7 mars et expirant le 31 décembre 2022.

Veuillez noter que l’allocation des droits des quotas est soumise à l’utilisation d’un navire de pêche qui doit tenir compte du nombre de citoyens namibiens opérant sur un tel navire et qui ne doit pas être inférieur à cinquante-cinq pour cent (55 %).

En outre, vous êtes tenu de vous conformer aux exigences légales en matière de paiement des redevances, des taxes, ainsi que des redevances sur les prises accessoires et en faveur des observateurs des pêches.

Il est prévu qu’à la fin de la saison de pêche, mon bureau soit mis à jour sur les tonnes métriques réelles capturées et le solde de celles-ci, le cas échéant. Le quota garanti de Chinchard doit être pêché au plus tard avant le 31 décembre 2022 car aucune prolongation ne sera accordée.

Veuillez agréer, cher Hon. Monsieur le Ministre Kalunda Yuma, l’assurance de ma très haute considération.

Cordialement votre,

Hon. Derek

REPUBLIC OF NAMIBIA

MINISTRY OF FISHERIES AND MARINE RESOURCES

OFFICE OF THE MINISTER

Dear You Excellency

RE : RIGTH TO HARVEST FOR COMMERCIAL PURPOSE: HORSE MACKEREL FREEZER FISH QUOTA

Reference is made to the above mentioned subject matter

This letter servers to inform you that the Democratic Republic of Congo, being amongst the countries which were awarded horse mackerel freezer fish quota of 27 300 mt in 2021 for which payment has already been effected within the stipulated timeframe through the auction of which zero landings was made during the 2021 fishing season. Accordingly, and under the powers vested in me by section 33 of the Marine Resources Act, 2000 (Act. No.27 of 2000), I hereby grand the Government of the Republic of DRC a right to harvest for commercial purposes the uncaught 27300 mt of horse mackerel freezer fish quota for the 2022 period, commencing on 7 march 2022 and expiring on 31 December 2022.

Please be informed that the Right and quota allocation is subject to using a fishing vessel which shall take into account the number of Namibian citizens operating on such a vessel which shall not be less than fifty five percent (55%). In addition, you are required to comply with the statutory requirements for the payment of levies, fees, as well as by catches and fisheries observer levies.

It is expected that upon the end of the fishing season, my office be updated on the actual metric tons caught and the balance thereof, if any. The guaranteed horse mackerel quota must be caught by or before 31 December 2022 as no extension will be granted.

Please accept, dear Hon. Minister Kalumba Yuma, the assurances of my highest consideration.

Yours Sincerely,

Hon. Derek Klazon

Minister