Changer de stratégie de communication

Parlant de la communication, George Tshionza pense que les autorités aussi bien gouvernementales que provinciales devraient l’adapter aux conditions de vie des Gomatraciens. Etant donné que les gens vivent en dehors de leurs habitations et chambres d’hôtels et qu’ils ne suivent plus les postes de radio et de télévision, il serait plus pratique d’imaginer la diffusion des informations en rapport avec les éruptions volcaniques et les tremblements de terre à travers, par exemple, des mégaphones. Ces porte-voix pourraient être mis à la disposition des officiels ou des volontaires circulant à motos ou même à bord des véhicules. Compte tenu de l’état impeccable de la voie au chef-lieu du Nord-Kivu, la mobilité des informateurs ne poserait pas problème. Ce système de communication est d’autant souhaité que certains quartiers sont privés d’électricité depuis samedi. Davantage les résidents de Goma seraient mis au courant de la catastrophe naturelle qui les touche, et mieux ils seraient préparés à y faire face, notamment dans l’observance des mesures préventives de sécurité.

Kimp