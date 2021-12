C’est la fin de l’épidémie d’Ebola au Nord-Kivu

C’est dans la journée d’hier jeudi 16 décembre 2021 que le ministre de la Santé, Dr Jean-Jacques Mbungani, a officiellement déclaré la fin de la 13ème épidémie à virus Ebola dans le Nord-Kivu. Cela fait suite à l’absence d’un nouveau cas positif pendant 42 jours d’observation, tel que recommandé par le protocole de l’Organisation Mondiale de Santé. Cette 13ème épidémie, débutée le 8 octobre 2021 dans la zone de santé de Beni, a provoqué 9 décès sur un total de 11 cas dont 8 confirmés.

« Seule la Zone de Santé de Beni sur les dix-sept (17) que compte l’antenne de Butembo a été affectée avec un total de 3 Aires de Santé touchées sur 19. Un total de 11 cas dont 8 confirmés et 3 probables a été notifié avec au total 9 décès, soit une létalité de 82 %. Signalons que sur les 3 personnes qui ont été admises et mises sous traitement dans le Centre de Traitement Ebola, un seul décès a été déploré, soit un taux de guérison de 66,7%. Cette résurgence a eu des particularités à savoir plus de 50% de personnes affectées sont les enfants de moins de 5ans, mais aussi la détection tardive liée à la grève du personnel de santé », a indiqué le ministre de la Santé.

La particularité de cette 13ème épidémie est qu’elle n’a pas migré vers d’autres villes. Et ce grâce entre autres à une bonne prise en charge de la maladie et aux mécanismes de surveillance. Selon les experts en Santé, la maladie a pu être contenue également suite à la vaccination de masse effectuée pendant la 10ème épidémie. Une stratégie qui a permis d’immuniser le plus grand nombre de la population. Il faut aussi reconnaître que les expériences antérieures de réponse à de multiples épidémies d’Ebola en RDC ont doté les autorités sanitaires des connaissances et des outils nécessaires pour éviter une propagation incontrôlée de la maladie et limiter son impact sur la population.

«Je remercie particulièrement la Division provinciale de la Santé du Nord-Kivu, les Experts du Niveau National ainsi que les équipes locales qui ont œuvré, sans relâche, pour l’obtention de ce résultat. Je salue singulièrement l’engagement des acteurs de la Zone de Santé de Beni à qui je présente, au nom du Gouvernement, mes vives félicitations ainsi que la reconnaissance de toute la population congolaise pour avoir suspendu leur grève en vue de riposter contre cette épidémie et à ses bons et loyaux services rendus. Je ne saurais ne pas remercier les Prestataires des soins de Première Ligne, les Relais Communautaires ainsi que les cadres nationaux et provinciaux, qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie », a affirmé le Dr Jean-Jacques Mbungani, qui a également remercié les partenaires internationaux à travers leur appui technique et financier à cette réponse à la résurgence.

Néanmoins, dit-il, «le risque élevé de résurgence des Épidémies de la Maladie à Virus Ebola reste permanent et doit servir de signal pour que le système de surveillance épidémiologique soit renforcé en général et particulièrement autour des guéris, dont la province en compte plus d’un millier». C’est ainsi qu’il insiste sur la vigilance et la prudence après cette épidémie, notamment avec le maintien des mécanismes d’alerte. La surveillance doit être sans relâche, surtout dans la zone qui a été touchée par le Virus, car la maladie peut toujours resurgir à tout moment.

Il sied de noter que c’est la troisième fois que la province du Nord-Kivu est touchée par la fièvre hémorragique Ebola. La toute dernière n’aura duré que 2 mois et 9 jours.

Perside Diawaku