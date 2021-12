Centenaire de l’InstitutTumba Kunda Dia Zayi : Fatshi aux sources de sa scolarité

Le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, a communié hier avec les élèves, le corps enseignant, les missionnaires, les anciens pensionnaires et les invités au centenaire de l’Institut Tumba Kunda Dia Zayi, dans la province du Kongo Central, où il avait passé les premières années de sa formation scolaire et qu’il avait quitté il y a 42 ans. Après avoir assisté au culte religieux célébré par Mgr André Giron Pindi, Administratif du Diocèse de Matadi, qui dans son message de circonstance a exhorté les jeunes à suivre son exemple, le Président de la République a rendu d’abord grâce au Tout Puissant pour lui avoir permis de se trouver dans son ancienne école et exhorté ses jeunes cadets à privilégier l’excellence.

« Pour moi, c’est un grand honneur mais aussi une émotion. Car c’est ici que j’ai fait la formation de ma vie », a-t-il avoué, avant de poursuivre : « Si vous avez eu à passer par cette école, vous ne pouvez pas être médiocre ».

Félix Antoine Tshisekedi, fier d’avoir étudié dans de bonnes conditions et d’avoir inauguré la plaquette commémorative de ses cents d’existence, a pris l’engagement d’apporter tout son soutien à l’Institut Tumba Kunda Dia Zayi, afin d’en faire le miroir des écoles de référence du pays. Parlant de la gratuité de l’enseignement de base, en expérimentation depuis deux années scolaires, il a souligné que « la tâche n’est pas facile mais j’ai essayé. Et je sais que nous y arriverons, car notre pays est riche ».

Selon le Révérend père visiteur, l’Institut Tumba, une des œuvres de la Congrégation des Frères des Ecoles Chrétiennes, créé en 1921 par Jean Baptiste de Lassale, a déjà produit 2.986 diplômés des études secondaires. Félix Antoine Tshisekedi est le troisième Président de la République à l’avoir fréquenté, après Joseph Kasa-Vubu et Joseph-Désiré Mobutu.

Signalons qu’en plus de plusieurs membres du gouvernement et de son cabinet, des députés nationaux, sénateurs et députés provinciaux, l’événement a connu la présence du président de l’Assemblée provinciale du Kongo Central, Jean-Claude Vuemba, et du gouverneur intérimaire de cette province, Justin Luemba. Kimp