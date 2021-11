Ceni : Samy Badibanga suggère une mise en place rapide du cadre de concertation

Reçu en audience hier jeudi 25 novembre, l’ancien premier ministre et actuellement Sénateur Samy Badibanga a suggérer au président de la Commission Électorale nationale indépendante, Denis Kadima, la mise en place rapide du cadre de concertation pour toutes les parties prenantes aux élections à venir.

L’hôte de Denis Kadima a eu ces mots au terme de l’entrevue accordé à la presse. «Je tenais d’abord à féliciter le nouveau président de la Ceni et j’ai trouvé qu’il était tout à fait ouvert et réceptif à des nouvelles idées. L’échange que j’ai eu avait trait au processus électoral à venir, aux différentes étapes notamment le fichier, la loi ainsi que le calendrier y afférents. Particulièrement sur l’importance du cadre de concertation pour toutes les parties prenantes aux élections».

Ayant décelé sa disposition à aller dans le sens que tous souhaitent, Samy Badiganga a fait une suggestion à laquelle le président de la Ceni a adhéré de bon cœur.

Dabord il a souhaité que la porte soit bien ouverte pour tout le monde. Aussi, que ce cadre de concertation soit mis en place le plus tôt possible pour favoriser un échange entre les différentes parties prenantes et la Ceni. Le processus étant important et l’on ne peut pas prendre le risque qu’il pose un problème plus tard. Qu’il soit apaisé et que les élections soient transparentes et crédibles.

Il faut signaler que cette audience accordée à Samy Badiganga est intervenue quelques heures après celles accordée aux diplomates espagnol et britannique. Ce balais diplomatique et politique démontre clairement que le train vers les élections prochaines est bien sur le rail. L’assiduité et les audiences qu’accorde Denis Kadima démontent que ce dernier reste ouvert à tout celui qui veut oeuvrer pour le développement démocratique, de la République Démocratique du Congo. Ceux qui traînent les pas ou qui hésitent doivent rapidement se ressaisir pour ne pas se retrouver hors cours. Ce qui aura comme conséquence immédiate leur mort politique.

Yves Kadima