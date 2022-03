Ceni-Sadc: évaluation des cycles électoraux antérieures

Assisté de la Rapporteur Patricia Nseya, le président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni),Denis Kadima Kazadi a échangé, au siège de la centrale électorale, hier mercredi 16 mars 2022 , avec une délégation du comité électoral de la Communauté de Développement de Afrique Australe (Sadc).

Avec comme chef de la délégation le Tanzanien John B. TENDWA, la mission de la SADC a fait le point avec Denis Kadima sur les acquis du cycle électoral passé, dans la perspective des prochaines échéances électorales qui doivent se tenir en République Démocratique du Congo.

Se confiant à la presse, John B.Tendwa a indiqué que leur mission a consisté à faire l’évaluation des scrutins précédents et poser les jalons pour les élections futures. A cet effet, plusieurs points ont été évoqués. Il s’agit entre autres de la prise en compte effective de la dimension «genre» dans le processus électoral en cours, l’inclusion des jeunes, notamment dans les partis politiques, mais aussi le financement de ceux-ci.

Satisfait des éclaircissements fournis par la Ceni,le membre du comité électoral du Conseil de la SADC s’est félicité de l’esprit d’ouverture qui anime Denis Kadima. Il a reconnu qu’en la personne du président de la Ceni, il a rencontré une oreille attentive d’une personnalité rompue à la tâche, dont les compétences avérées dans cet exercice ne sont plus à démontrer.

Car, il s’agit là d’un vieux routier ayant déjà fait ses preuves dans les domaines de la gouvernance des élections au sein des institutions internationales reconnues.

Sous le leadership de son président, la Ceni a montré toute sa détermination à travailler étroitement avec cette organisation régionale.

Il est important de rappeler que la Sadc est une organisation régionale dont fait partie la République Démocratique du Congo . Composée des 15 pays membres , elle vise à promouvoir entre autres la bonne gouvernance, la paix et prône la sécurité durable de sorte que la région puisse devenir un acteur efficace dans les relations internationales. Aussi, la présence du comité électoral dans les installations de la Ceni avant la tenue des prochaines échéances électorales traduit l’attention et l’intérêt accordés à la consolidation de la démocratie en République Démocratique du Congo Car, très souvent, les candidats malheureux la saisissent pour régler certains contentieux après les élections. Capitaliser les erreurs et acquis du passé éviterait des spectacles désolants.

Yves Kadima