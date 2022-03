Ceni : lancement de l’atelier sur la cartographie des centres d’inscription des électeurs﻿

La Commission Electorale Nationale Indépendante (Ceni) a débuté , le 16 mars 2022, les travaux de l’atelier sur la cartographie des centres d’inscription des électeurs. Cet atelier qui se déroule au siège de la CENI attend des participants des contributions en vue d’avoir, au bout du compte, une cartographie beaucoup plus équilibrée. Les travaux ont été lancés par Denis Kadima , président de cette institution d’appui à la démocratie.

Cet exercice auquel prennent part la crème scientifique émanant des différentes universités de la République devra permettre à chaque Congolais d’avoir accès au processus électoral sans exclusif.

S’exprimant aux participants, Denis Kadima Kazadi les a incités à passer des observations aux recommandations pour une cartographie plus équilibrée pour une accessibilité plus accrue. Car, pour être électrice et électeur, il faut que le processus électoral soit accessible et équilibré.

Et,l’un des moyens d’y parvenir reste la cartographie réelle des centres d’inscription. Cette cartographie constitue le lieu où ceux qui seront appelés à voter devront être identifiés avant d’accomplir ce devoir.

Rappellant qu’il y a eu beaucoup d’observations par rapport à la cartographie des centres d’inscription du pays, Denis Kadima a estimé qu’il est donc impérieux que cette réunion passe des observations aux recommandations.

Au cours de ces travaux, Denis Kadima Kazadi a confirmé que l’occasion sera offerte pour présenter tout ce qui a été observé durant les cycles électoraux précédents. Ce qui permettra de prendre en compte les observations et de faire en sorte que l’exercice prochain permette cette accessibilité plus accrue et cette équité tant souhaitées. Le président de la Ceni a clos ses propos en rappelant aux participants qu’ils sont des observateurs avisés et leurs contributions vont concourir à revoir, pour une cause juste, la géolocalisation des centres.

Bien avant, le 2e vice-président, Didi Manara, a mis en avant l’ambition clairement affichée par l’équipe de la Ceni qui est de changer la perception et l’image de l’institution en procédant autrement. Il a fait savoir qu’il sera très difficile d’avancer si, à ce stade, tout le monde ne se met pas d’accord sur la délimitation des sites autour desquels vont se réaliser toutes les activités opérationnelles.

«Étant donné que les difficultés – telle que la disparité autour des chiffres au niveau des circonscriptions, des territoires et des provinces – qui doivent être résolues de manière collective, nous devons lever de grandes options pour qu’en définitive nous puissions parler le même langage», a déclaré le deuxième vice président.

Pour sa part, le secrétaire national exécutif, Thotho Mabiku Totokani, s’est penché sur les orientations de cette rencontre qualifiée de capitale pour changer de paradigmes. Il a indiqué que la Ceni s’évertue à renforcer la transparence dans toutes les étapes qui conduisent jusqu’aux élections. Raison pour laquelle, pour la première fois de son histoire ,la Ceni a fait participer, pour une matière aussi capitale, de façon indépendante et libre, le monde scientifique pour des échanges constructifs. Yves Kadima