Cardinal Fridolin Ambongo : « Ne jouons pas avec la vie de notre peuple »

Message de son Eminence Fridolin Ambongo Besungu, archevêque métropolitain de Kinshasa, pour appeler à la responsabilité devant une urgence humanitaire

Mes chers diocésaines et diocésains,

Frères et soeurs dans le Seigneur,

1. Face au grave danger que représente pur notre pays le coronavirus, le Président de la République avait pris des mesures préventives. En application de ces mesures, le gouverneur de la ville province de Kinshasa avait décidé un confinement par intermittence qui devrait entrer en vigueur aujourd’hui. Hier soir, nous apprenions que ces mesures sont reportées. Ce qui laisse le peuple qui s’y était pourtant préparé dans un flou total. Ce recul donne l’impression que le pouvoir tâtonne dans la gestion d’une matière aussi délicate que la santé publique de notre peuple en ce contexte de grave épidémie. Cette situation est tout simplement insupportable. Ne jouons pas avec la vie de notre peuple. Car toute vie est sacrée. Que faire ?

2. Certes, nous comprenons la décision du Gouverneur de reporter le confinement par intermittence qui, de toute façon, aurait eu des conséquences beaucoup plus graves ; entre autres : l’accélération de la contamination, l’aggravation de la précarité sociale et le risque du pillage.

3. A notre avis, seul le confinement intégral serait plus indiqué çà ralentir l’expansion de cette terrible épidémie. Cependant, pour que ce confinement intégral soit vraiment efficace, il doit impérativement être accompagné par des mesures d’urgence humanitaire : c’est-à-dire mettre à la disposition des plus démunis les denrées alimentaires de première nécessité, décréter la gratuité de l’eau et de l’électricité et combattre la spéculation des prix sur le marché.

4. Aussi, invitons-nous la population à s’en tenir scrupuleusement aux mesures de prévention édictées par les autorités compétentes. C’est également le moment pour nous tous de manifester notre solidarité les uns envers les autres, surtout envers les plus démunis.

Frères et sœurs dans le Seigneur,

5. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui fait le ciel et la terre (Ps 121, 2). Gardons donc vive notre espérance en Lui et qui est toujours avec nous et ne nous abandonnera jamais.

6. Puisse la Vierge Marie, Notre Dame du Congo, intercéder pour notre pays.

Fridolin Cardinal AMBONGO BESUNGU, oim cap

Archevêque Métropolitain de Kinshasa